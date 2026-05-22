PM é preso suspeito de receber dinheiro do tráfico e beneficiar facção no ES

Um policial militar identificado como Iago Rudio foi preso na quinta-feira (21) suspeito de receber dinheiro do tráfico de drogas para beneficiar uma facção criminosa que atua em Santa Teresa, São Roque do Canaã, Itarana e Itaguaçu, municípios localizados entre as regiões Serrana e Noroeste do Espírito Santo.





A prisão ocorreu em São Roque do Canaã, durante a Operação Farda Oculta. Segundo a Polícia Civil, as investigações apontaram que o militar estaria envolvido em atividades criminosas ligadas ao tráfico de drogas, recebendo valores provenientes da venda de entorpecentes e atuando em benefício da organização criminosa investigada.





Durante a operação, foram apreendidos drogas, balança de precisão, rádios comunicadores e uma arma de fogo sem registro.





Em nota, a Polícia Militar informou que acompanhou a ação por meio da Corregedoria e que o policial será encaminhado ao presídio militar, onde permanecerá à disposição da Justiça e aguardará audiência de custódia. A corporação também afirmou que irá apurar o caso internamente.