De mentor a rival, Jardim encara Abel Ferreira em Flamengo e Palmeiras

Leonardo Jardim está no Brasil há um ano e três meses, tempo suficiente para entender como funciona a "máquina de moer treinadores" do futebol brasileiro. Por isso, o técnico do Flamengo se mostrou surpreso com a longevidade de Abel Ferreira por aqui, onde está em seu sexto ano de Palmeiras. A situação foi revelada pelo próprio Abel após o duelo do ano passado, quando Jardim ainda comandava o Cruzeiro.





Sabemos como é o futebol brasileiro. Ele não perdoa não só naquilo que tem a ver com os resultados. Não foi eu que disse, foi ele (Jardim) que disse. Inclusive, quando eu o cumprimentei, ele me perguntou como eu consigo estar há cinco anos aqui. Ele disse: 'estou aqui há três meses e parece que tem três anos'Abel Ferreira, em junho do ano passado.