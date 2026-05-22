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Brasileirão

De mentor a rival, Jardim encara Abel Ferreira em Flamengo e Palmeiras

Treinadores trabalharam juntos no Sporting, de Portugal, entre 2013 e 2014

Publicado em 22 de Maio de 2026 às 12:07

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 mai 2026 às 12:07
Leo Jardim, técnico do Flamengo
Leo Jardim, técnico do Flamengo Thenews2/Folhapress

Os bons vinhos na região do Lumiar, em Lisboa, remetem a um tempo onde o trabalho era em parceria. Frente à frente no Maracanã neste sábado (23), às 21h, no badalado Flamengo e Palmeiras, os portugueses Leonardo Jardim e Abel Ferreira, hoje, estão em lados opostos, mas um dia defenderam a mesma camisa em uma relação de sintonia e cooperação.

Abel ajudou a lapidar talentos para Jardim

Leonardo e Abel trabalharam juntos no Sporting, de Portugal, entre 2013 e 2014. Jardim era técnico da equipe principal e Ferreira do time B, que disputa a Segunda Divisão lusitana. Mesmo não estando na mesma categoria, houve uma conexão entre os trabalhos. Com o clube português atravessando um período financeiro difícil, coube aos Leões apostar na base, algo que acabou dando muito certo nesta parceria entre os treinadores.

Leonardo Jardim e Abel Ferreira
Leonardo Jardim e Abel Ferreira Fernando Moreno/AGIF

Abel lapidava as joias e as entregava para Jardim. Foi assim, por exemplo, que a dupla revelou nomes como João Mário, Eric Dier, Carlos Mané, Ricardo Esgaio e o próprio Matheus Pereira, que ano passado trabalhou com Jardim no Cruzeiro. "Ele (Jardim), sem dúvida, é um dos responsáveis por eu chegar onde cheguei. Não só pela simplicidade, mas pelo trabalho, pela seriedade. Ele é uma referência para mim, principalmente pelo aspecto humano, princípios, caráter. Não vou lhe oferecer uma garrafa de vinho quando for na minha casa, mas ele também produz vinho e azeite", disse Abel Ferreira, antes do duelo contra o Cruzeiro, em 2025.

Formados em educação física, trabalhavam em escolas

A associação que Abel fez entre Jardim, vinho e azeite é uma verdade. O técnico do Flamengo possui uma fazenda focada na produção de vinhos e azeites chamada "Quinta Jardim do Tua", situada na região do Douro, em Portugal. 


Antes da carreira vitoriosa como treinador e no ramo empresarial, Abel e Jardim viveram etapas da vida longe dos holofotes. Eles se formaram em Educação Física e trabalharam em escolas municipais portuguesas. Em Portugal, poucos são os treinadores que possuem tanto o curso de técnico quanto uma graduação em faculdade, algo que também os ajudou na sintonia.

Surpresa com longevidade de Abel no Brasil

Leonardo Jardim está no Brasil há um ano e três meses, tempo suficiente para entender como funciona a "máquina de moer treinadores" do futebol brasileiro. Por isso, o técnico do Flamengo se mostrou surpreso com a longevidade de Abel Ferreira por aqui, onde está em seu sexto ano de Palmeiras. A situação foi revelada pelo próprio Abel após o duelo do ano passado, quando Jardim ainda comandava o Cruzeiro.


Sabemos como é o futebol brasileiro. Ele não perdoa não só naquilo que tem a ver com os resultados. Não foi eu que disse, foi ele (Jardim) que disse. Inclusive, quando eu o cumprimentei, ele me perguntou como eu consigo estar há cinco anos aqui. Ele disse: 'estou aqui há três meses e parece que tem três anos'Abel Ferreira, em junho do ano passado.

Abel Ferreira, treinador do Palmeiras
Abel Ferreira, treinador do Palmeiras Código19/Folhapress

Depois daquele período inesquecível para ambos no Sporting, cada um seguiu seu rumo. Abel continuou em Portugal, mas foi para o Braga. Já Leonardo Jardim se transferiu para o Mônaco, da França. Eles só se reencontraram no futebol dez anos depois, em 2025, aqui no Brasil. Por isso, são poucos os confrontos entre eles.


Foram apenas os dois jogos no Brasileiro e Jardim levou a melhor. No duelo do turno, o Cruzeiro venceu por 2 a 1, em Belo Horizonte (MG). No returno, em São Paulo, a partida terminou em 0 a 0. Nesta sexta-feira (22) será a primeira vez que Jardim enfrentará o amigo como técnico do Flamengo. A partida é tratada como decisiva, já que uma vitória encurta a distância do Rubro-Negro para apenas um ponto na tabela, sendo que os cariocas têm um jogo a menos que os paulistas, que lideram a competição.

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