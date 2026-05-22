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Violência

Jovem é baleado em confronto com PM na Gruta da Onça, no Centro de Vitória

Suspeito de 23 anos foi socorrido sob escolta; polícia apreendeu arma com seletor de rajada, munições e radiocomunicador no parque

Publicado em 22 de Maio de 2026 às 13:30

Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

22 mai 2026 às 13:30

Um jovem de 23 anos foi baleado durante um confronto com policiais militares na noite de quinta-feira (21), no Parque Municipal Gruta da Onça, no Centro de Vitória. Com ele, a Polícia Militar apreendeu uma arma com seletor de rajada, munições e um radiocomunicador. O nome do suspeito não foi divulgado.

Arma com seletor de rajada, munições e um radiocomunicador foram apreendidos com suspeito
Arma com seletor de rajada, munições e um radiocomunicador foram apreendidos com suspeito Divulgação | Polícia Militar

Segundo apuração da TV Gazeta, o confronto ocorreu por volta das 22h, durante um patrulhamento a pé realizado por policiais dentro do parque. Imagens registradas horas depois mostram a movimentação de pessoas na parte mais alta da área durante a madrugada.


De acordo com o boletim de ocorrência, os militares avistaram homens armados e com mochilas. Ainda segundo a PM, o grupo teria atirado contra os policiais, que revidaram.


Moradores da região relataram ter ouvido diversos disparos ao longo da noite. “Vários tiros, depois uma repetição desses tiros. Eu fiquei um pouco assustado”, contou um morador, que preferiu não se identificar.

Suspeitos fugiram pelas escadarias do parque, segundo a polícia
Suspeitos fugiram pelas escadarias do parque, segundo a polícia Ronaldo Rodrigues

Após o primeiro confronto, os suspeitos fugiram pelas escadarias do parque. Equipes de reforço foram acionadas e, pouco depois, houve uma segunda troca de tiros.


Durante as buscas, segundo a polícia, três suspeitos foram localizados. Um deles estaria armado, apontou a arma para os militares e não se rendeu. Nesse momento, houve novo confronto, e ele acabou baleado.


O jovem foi socorrido e levado, sob escolta, para um hospital. Os outros suspeitos conseguiram fugir.

Parque Gruta da Onça, no Centro de Vitória
Parque Gruta da Onça, no Centro de Vitória Ronaldo Rodrigues

A Gruta da Onça é cercada por área de Mata Atlântica e, de acordo com a polícia, tem sido utilizada por traficantes para reuniões e comercialização de drogas. O espaço possui extensão equivalente a mais de nove campos de futebol.


Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o suspeito, de 23 anos, foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificado cometido contra agente de segurança pública no exercício da função e com emprego de arma de fogo de uso restrito. Ele será encaminhado ao sistema prisional assim que receber alta médica.




*Com informações da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta.

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