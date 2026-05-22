Jovem é baleado em confronto com PM na Gruta da Onça, no Centro de Vitória

Segundo apuração da TV Gazeta, o confronto ocorreu por volta das 22h, durante um patrulhamento a pé realizado por policiais dentro do parque. Imagens registradas horas depois mostram a movimentação de pessoas na parte mais alta da área durante a madrugada.





De acordo com o boletim de ocorrência, os militares avistaram homens armados e com mochilas. Ainda segundo a PM, o grupo teria atirado contra os policiais, que revidaram.





Moradores da região relataram ter ouvido diversos disparos ao longo da noite. “Vários tiros, depois uma repetição desses tiros. Eu fiquei um pouco assustado”, contou um morador, que preferiu não se identificar.