Motociclista fica ferido em acidente com carro em avenida de Cachoeiro

Um motociclista ficou ferido na manhã desta sexta-feira (22) após pós um acidente envolvendo um carro na Avenida José Rosa Machado, no bairro Alto Novo Parque, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Uma das pistas precisou ser interditada para o atendimento da ocorrência.

A Polícia Militar foi procurada, mas não informou detalhes sobre a dinâmica do acidente.

O motociclista foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.