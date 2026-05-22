Motociclista fica ferido em acidente com carro em avenida de Cachoeiro

Um motociclista de 41 anos ficou ferido após ser atingido por uma ambulância na Serra. O veículo de socorro estava apenas com o giroflex ligado, sem acionar a sirene.
Testemunhas relataram à Polícia Militar que a moto seguia na Avenida Eldes Scherrer, indo no sentido Avenida Mestre Álvaro, quando a ambulância fez uma conversão e avançou o sinal.
O motorista da ambulância, cujo teste do bafômetro deu negativo, informou, em entrevista à repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, que estava a caminho do hospital, levando uma mãe e uma filha, e que só avançou o sinal ao perceber que os carros haviam parado para que prosseguisse.
Ele explicou ainda que só se usa o alerta sonoro quando se trata de um episódio de urgência e emergência, o que não era o caso naquele momento, em que ele fazia o transporte de uma criança com comorbidade, de um hospital pro outro.
Ainda de acordo com o motorista, ele prestou socorro ao motociclista até a chegada do Samu. Ele foi socorrido para o Hospital Jayme Santos Neves, no mesmo município. Mãe e filha não ficaram feridas.
Em nota, o Departamento de Operações de Trânsito (DOT) da Serra informa que esteve no local do acidente, na Avenida Eldes Scherrer, na noite desta quinta-feira (21), prestando apoio à ocorrência.
O sinistro envolveu uma ambulância de um hospital de Vila Velha e uma motocicleta. A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Jayme Santos Neves.