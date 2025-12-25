Briga envolvendo policial termina com um morto e dois feridos em Cachoeiro

Vítima de 38 anos foi atingida por quatro disparos e morreu na manhã desta quinta-feira (25) Crédito: Divulgação | Família

Um homem de 38 anos, identificado como Vinícius Ramos Silva, morreu na manhã desta quinta-feira (25) após uma suposta discussão por vaga de garagem no bairro Novo Parque, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O crime, ocorrido durante a madrugada, por volta de 2h20, envolveu um policial militar e dois irmãos. Vinícius chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e a morte foi confirmada por volta das 6h.

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o policial estava na casa da mãe quando teria se desentendido com Vinícius e o irmão dele, de 29 anos, por conta do local onde o veículo do militar estava estacionado. Segundo o relato do policial militar, que não teve o nome divulgado pela corporação, os dois homens teriam ido em sua direção e ele, para se defender, sacou sua arma de fogo, momento em que os indivíduos tentaram tomar o armamento.

Em nota, a PM também informou que o policial afirmou que, durante a briga, teria ocorrido um disparo que atingiu o policial na perna direita. O militar afirmou que os homens teriam continuado a tentar pegar a arma, sendo necessário atirar, atingindo os dois indivíduos. O policial disse que acionou apoio da PM e do SAMU.

Vinícius foi atingido por quatro tiros, no abdômen, nas coxas e no glúteo. O irmão dele foi baleado três vezes, no abdômen, no joelho e na perna, e segue em estado grave no centro cirúrgico.

O policial militar recebeu atendimento médico, recebeu alta e foi encaminhado à delegacia para prestar depoimento. A arma utilizada por ele foi apreendida. A Polícia Civil informou que o irmão de Vinícius, que permanece internado, foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificada contra o policial militar. Ele será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) assim que receber alta médica.