Fiação pega fogo e deixa trânsito lento no Centro de Vitória

Uma fiação pegou fogo nesta quarta-feira (20) no canteiro central da Avenida Jerônimo Monteiro, no Centro de Vitória, e deixou o trânsito ainda mais lento na região.





Segundo relatos enviados por leitores à reportagem, o incêndio aconteceu em frente ao ponto de ônibus do Porto, próximo à escadaria de acesso ao Palácio Anchieta.