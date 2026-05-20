Fiação pega fogo e deixa trânsito lento no Centro de Vitória

Uma fiação pegou fogo nesta quarta-feira (20) no canteiro central da Avenida Jerônimo Monteiro, no Centro de Vitória, e deixou o trânsito ainda mais lento na região.
Segundo relatos enviados por leitores à reportagem, o incêndio aconteceu em frente ao ponto de ônibus do Porto, próximo à escadaria de acesso ao Palácio Anchieta.
Procurada, a Guarda Civil Municipal de Vitória informou equipes estão no local para orientar o trânsito. Uma das faixa da Avenida Jerônimo Monteiro e uma faixa na Avenida Getúlio Vargas, na altura do Palácio do Governo, precisaram ser interditadas para o trabalho do Corpo de Bombeiros ser realizado e evitar acidentes.