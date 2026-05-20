Jovem e empresário morrem após grave acidente de moto na Serra

Um acidente de moto na madrugada de terça-feira (19), no cruzamento da Avenida Norte Sul, em Parque Residencial Laranjeiras, na Serra, matou a jovem Rafaela dos Santos Oliveira, de 20 anos, e o empresário Gabriel Alexandre Viana, de 30.





De acordo com informações de policiais militares que atenderam a ocorrência, não foi possível identificar a dinâmica do acidente, apenas que a motocicleta bateu contra o muro de duas empresas da região e, na sequência, atingiu outro muro (veja vídeo acima). O veículo seguia no sentido Parque Residencial Laranjeiras x Barcelona.