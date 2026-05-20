Jovem e empresário morrem após grave acidente de moto na Serra

Um acidente de moto na madrugada de terça-feira (19), no cruzamento da Avenida Norte Sul, em Parque Residencial Laranjeiras, na Serra, matou a jovem Rafaela dos Santos Oliveira, de 20 anos, e o empresário Gabriel Alexandre Viana, de 30.
De acordo com informações de policiais militares que atenderam a ocorrência, não foi possível identificar a dinâmica do acidente, apenas que a motocicleta bateu contra o muro de duas empresas da região e, na sequência, atingiu outro muro (veja vídeo acima). O veículo seguia no sentido Parque Residencial Laranjeiras x Barcelona.
Rafaela morreu ainda no local. Gabriel foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu posteriormente.
Gabriel era um dos proprietários de uma academia na Serra. Nas redes sociais, a empresa publicou uma nota de pesar lamentando a morte do empresário e informou que não funcionaria na terça e nesta quarta-feira (20).
Segundo apuração da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, Rafaela cursava Segurança do Trabalho, fazia estágio na área e tinha previsão de formatura para agosto deste ano.
As polícias Civil e Militar foram procuradas para dar mais detalhes da ocorrência. Assim que houver retorno, o texto será atualizado.