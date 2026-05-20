Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 20/05/2026

A quarta-feira favorecerá quem conseguir entender que nem toda perda é negativa Crédito: Imagem: Emzzzz | Shutterstock

A quarta-feira trará uma energia de encerramentos emocionais, necessidade de equilíbrio interno e revisão de prioridades. Algumas cartas do tarot indicam realização, amadurecimento e crescimento, enquanto outras mostram desgaste, desapego e necessidade de descansar corpo e mente. O dia favorecerá quem conseguir entender que nem toda perda é negativa — algumas libertam.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — 9 de Paus

A saúde do ariano pedirá descanso e atenção ao desgaste mental Crédito: Imagem: Bibadash | Shutterstock

Segundo a carta “9 de Paus”, o dia poderá trazer cansaço emocional e sensação de estar carregando preocupações há tempo demais. No amor, você poderá se sentir mais defensivo(a), evitando demonstrar vulnerabilidade por medo de se machucar novamente. Na carreira, será importante persistir, mas sem ultrapassar seus limites físicos e emocionais. A saúde pedirá descanso e atenção ao desgaste mental acumulado. Entre amigos, procure se abrir mais em vez de enfrentar tudo sozinho.

Touro — 4 de Ouros

O taurino tenderá a buscar mais segurança emocional e estabilidade Crédito: Imagem: Bibadash | Shutterstock

A carta “4 de Ouros” indica que você tenderá a buscar mais segurança emocional e estabilidade, mas alerta para o excesso de apego e controle. No amor, será importante evitar ciúmes ou medo exagerado de perder alguém. Na carreira, a cautela financeira será positiva, desde que você não deixe o medo impedir novos passos. A saúde melhorará quando você desacelerar a tensão interna. Entre amigos, tente não se fechar tanto emocionalmente.

Gêmeos — 9 de Copas

O dia favorecerá a satisfação emocional, a autoestima elevada e a sensação de realização pessoal do geminiano Crédito: Imagem: Bibadash | Shutterstock

Segundo a carta “9 de Copas”, o dia favorecerá satisfação emocional, autoestima elevada e sensação de realização pessoal. No amor, haverá espaço para momentos leves, prazerosos e conexões mais sinceras. Na carreira, boas notícias ou reconhecimento poderão trazer mais confiança. A saúde ganhará mais equilíbrio quando você valorizar pequenas alegrias da rotina. Entre amigos e família, o clima será descontraído e acolhedor. O tarot mostra uma energia positiva e harmoniosa.

Câncer — 10 de Espadas

O canceriano poderá sentir que algo chegou ao limite emocionalmente, trazendo necessidade de encerramento Crédito: Imagem: Bibadash | Shutterstock

A carta “10 de Espadas” indica que você poderá sentir que algo chegou ao limite emocionalmente, trazendo necessidade de encerramento e renovação. No amor, situações desgastadas poderão finalmente mostrar que não fazem mais sentido. Na carreira, mudanças inesperadas poderão parecer difíceis no início, mas abrirão novos caminhos futuramente. A saúde emocional pedirá mais acolhimento e menos pensamentos negativos. Entre amigos, será importante se afastar de relações que drenam sua energia.

Leão — 4 de Espadas

O dia pedirá ao leonino pausa, descanso e necessidade de desacelerar o ritmo Crédito: Imagem: Bibadash | Shutterstock

Segundo a carta “4 de Espadas”, o dia pedirá pausa, descanso e necessidade de desacelerar o ritmo. No amor, talvez você prefira ficar mais retraído(a) emocionalmente para entender melhor seus sentimentos. Na carreira, a quarta-feira favorecerá planejamento e reflexão antes de agir impulsivamente. A saúde merecerá atenção especial, principalmente em relação ao cansaço mental e físico. Entre amigos, você poderá sentir necessidade de silêncio e momentos mais tranquilos.

Virgem — 5 de Espadas

O virginiano precisará agir com diplomacia no setor profissional Crédito: Imagem: Bibadash | Shutterstock

A carta “5 de Espadas” alerta para conflitos, desgaste emocional e discussões desnecessárias. No amor, insistir em ter razão poderá gerar afastamentos e mágoas difíceis de resolver. Na carreira, será importante agir com diplomacia para evitar ambientes tensos e competitivos. A saúde emocional poderá oscilar se você acumular irritação e frustração em silêncio. Entre amigos, escolha melhor suas batalhas e preserve sua paz.

Libra — 8 de Copas

O dia do libriano favorecerá desapegos e decisões importantes Crédito: Imagem: Bibadash | Shutterstock

Segundo a carta “8 de Copas”, o dia favorecerá desapegos e decisões importantes sobre situações que não fazem mais sentido emocionalmente. No amor, você poderá perceber que está pronto(a) para deixar para trás relações desgastantes ou padrões antigos. Na carreira , a quarta-feira pedirá coragem para buscar algo mais alinhado aos seus valores. A saúde melhorará quando você deixar de insistir no que só gera sofrimento. Entre amigos, algumas conexões poderão perder espaço naturalmente.

Escorpião — 5 de Copas

O escorpiano poderá sentir uma sensibilidade maior Crédito: Imagem: Bibadash | Shutterstock

A carta “5 de Copas” mostra que você poderá sentir uma sensibilidade maior e tendência a focar apenas no que deu errado recentemente. No amor, mágoas e frustrações poderão voltar à tona, exigindo mais acolhimento emocional. Na carreira, será importante olhar além das perdas e perceber oportunidades ainda disponíveis. A saúde emocional pedirá menos autocobrança e mais gentileza consigo. Entre amigos, alguém poderá tentar oferecer apoio, mesmo que você esteja mais fechado(a).

Sagitário — O Mundo

O dia favorecerá a sensação de realização do sagitariano Crédito: Imagem: Bibadash | Shutterstock

Segundo a carta “O Mundo”, o dia favorecerá encerramentos positivos, sensação de realização e abertura de novos horizontes. No amor, relações poderão alcançar uma fase mais madura e equilibrada. Na carreira, projetos importantes tenderão a trazer resultados positivos ou impressão de missão cumprida. A saúde melhorará quando você reconhecer suas conquistas e desacelerar a cobrança interna. Entre amigos e família, o clima será leve, harmonioso e cheio de boas trocas.

Capricórnio — Cavaleiro de Copas

O dia favorecerá aproximações emocionais, sensibilidade e demonstrações de carinho ao capricorniano Crédito: Imagem: Bibadash | Shutterstock

A carta “Cavaleiro de Copas” mostra que o dia favorecerá aproximações emocionais, sensibilidade e demonstrações de carinho mais sinceras. No amor, conversas importantes poderão fortalecer vínculos e abrir espaço para romantismo. Na carreira, sua criatividade e empatia poderão ajudar em negociações e novos contatos. A saúde emocional melhorará quando você se permitir sentir sem tentar controlar tudo racionalmente. Entre amigos, haverá espaço para trocas afetivas e apoio mútuo.

Aquário — 8 de Ouros

O dia favorecerá o foco, o crescimento e a dedicação aos objetivos do aquariano Crédito: Imagem: Bibadash | Shutterstock

Segundo a carta “8 de Ouros”, o dia favorecerá foco, crescimento e dedicação aos seus objetivos. No amor, relações tenderão a se fortalecer por meio de atitudes mais maduras e consistentes. Na carreira, seu esforço começará a gerar reconhecimento e oportunidades importantes. A saúde melhorará quando você encontrar equilíbrio entre produtividade e descanso. Entre amigos, poderá se aproximar mais de pessoas que compartilham metas parecidas com as suas.

Peixes — 2 de Ouros

O dia será movimentado e exigirá equilíbrio emocional do pisciano Crédito: Imagem: Bibadash | Shutterstock