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Minha Casa, Minha Vida

Antigo prédio da Caixa no Centro de Vitória vai virar moradia popular com 44 apartamentos

Unidades terão quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço, com medidas entre 58 m² e 62 m²

Publicado em 20 de Maio de 2026 às 06:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mai 2026 às 06:59
Edifício Jerônimo Monteiro em 2017, 2022 e 2024.
Fachada do edifício Jerônimo Monteiro em três momentos — 2017, 2022 e 2024, ano em que marquise desabou Reprodução/Divulgação/Ricardo Medeiros

O Edifício Jerônimo Monteiro, localizado na avenida de mesmo nome no Centro de Vitória, e que por muitos anos abrigou uma agência da Caixa Econômica Federal, vai virar um prédio de apartamentos voltado para famílias de baixa renda. O lançamento do edital  para contratação de empresa responsável pela elaboração do projeto e execução das obras de requalificação do imóvel foi lançado na terça-feira (19), na Prefeitura de Vitória.

O empreendimento será viabilizado por meio do programa Minha Casa, Minha Vida - Faixa Urbano 1, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR).

"O projeto de requalificação do Edifício Jerônimo Monteiro é um sonho construído desde 2023 e que ganhou força a partir de 2025, com o apoio da gestão municipal e da Secretaria do Patrimônio da União (SPU). A iniciativa vai devolver a função social a um patrimônio público histórico, transformando um imóvel hoje degradado em unidades habitacionais para famílias de baixa renda. Além de contribuir para a redução do déficit habitacional, o projeto impulsiona a revitalização do Centro de Vitória, promovendo mais segurança, mobilidade e desenvolvimento urbano.", disse, durante o lançamento, Tiago Benezoli, subsecretário de Habitação de Vitória.

Edifício Jerônimo Monteiro abrigou agência da Caixa Econômica. Foto de arquivo mostra marquise antes dela desabar, fato que aconteceu em 2024 Divulgação/TJES

44 apartamentos

O projeto prevê a implantação de 44 unidades habitacionais, com apartamentos de dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço, com áreas entre 58 m² e 62 m². Também estão previstas adequações completas das instalações prediais, além de soluções voltadas à acessibilidade, segurança, conforto e qualidade de vida dos futuros moradores.

Prédio chegou a ser cedido para o TJES

O Edifício Jerônimo Monteiro, localizado próximo à Praça Oito, foi cedido em 2017 pela União ao Poder Judiciário Estadual. A expectativa era reformar o imóvel para receber unidades do-Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), o que não ocorreu. 


Em janeiro de 2022, o local foi alvo de furtos e arrombamentos, tendo sido levado do local materiais como esquadrias e outras partes de alumínio da fachada. 


Em fevereiro de 2024, a marquise do prédio desabou. Um vigilante estava dentro do imóvel no momento do desabamento. Ele conseguiu sair sem ferimentos e acionou a Defesa Civil.

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