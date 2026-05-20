Antigo prédio da Caixa no Centro de Vitória vai virar moradia popular com 44 apartamentos

O Edifício Jerônimo Monteiro, localizado próximo à Praça Oito, foi cedido em 2017 pela União ao Poder Judiciário Estadual. A expectativa era reformar o imóvel para receber unidades do-Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), o que não ocorreu.





Em janeiro de 2022, o local foi alvo de furtos e arrombamentos, tendo sido levado do local materiais como esquadrias e outras partes de alumínio da fachada.





Em fevereiro de 2024, a marquise do prédio desabou. Um vigilante estava dentro do imóvel no momento do desabamento. Ele conseguiu sair sem ferimentos e acionou a Defesa Civil.