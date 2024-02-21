Marquise de antigo prédio da Caixa Econômica desaba no Centro de Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

A marquise do Edifício Jerônimo Monteiro, que estava abandonado no Centro de Vitória e onde já funcionou a Caixa Econômica Federal, desabou na madrugada desta quarta-feira (21). O prédio, que fica na Avenida Jerônimo Monteiro, próximo à Praça Oito, foi cedido em 2017 pela União ao Poder Judiciário Estadual. A expectativa era reformar o local para que o espaço recebesse unidades do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES)

Conforme apuração da TV Gazeta, ninguém se feriu. Um vigilante estava dentro do imóvel no momento do desabamento. Ele conseguiu sair sem ferimentos e acionou a Defesa Civil.

Marquise de antigo prédio da Caixa Econômica desaba no Centro de Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Por causa dos escombros que caíram na avenida, uma faixa da Jerônimo Monteiro, em frente ao local, foi isolada pela Guarda de Trânsito de Vitória. Veja abaixo uma foto que mostra com era a marquise antes do desabamento.

Marquise de prédio abandonado desaba no Centro de Vitória Crédito: Reprodução

Em nota, o TJES afirmou que o Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo lamenta profundamente a queda da marquise do Edifício Jerônimo Monteiro, ocorrida nesta madrugada, e informa que estão sendo adotadas todas as providências necessárias. Esclareceu ainda que, no ano de 2017 a União cedeu a posse do imóvel, mas que diante da inviabilidade do custo na utilização e adaptação do imóvel, em 2022 o Tribunal optou por devolvê-lo.