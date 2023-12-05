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Mudança

Cesan vai lançar edital para buscar nova sede no Centro de Vitória

Intenção da companhia é encontrar um imóvel que seja capaz de abrigar cerca de 400 funcionários
Carla Nigro

Carla Nigro

Publicado em 

05 dez 2023 às 15:27

Publicado em 05 de Dezembro de 2023 às 15:27

Prédio do Bemge, Centro de Vitória
Prédio do Bemge, onde atualmente está localizada a sede da Cesan Crédito: Ricardo Medeiros
Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan) está em busca de novo imóvel para instalar sua sede. Atualmente localizada no Edifício Bemge, a intenção da empresa é permanecer no Centro de Vitória, em um prédio que seja capaz de abrigar, além dos 200 empregados que já trabalham no atual endereço, outros 200 que se encontram espalhados por vários escritórios na Grande Vitória.
Para encontrar essa nova sede, a companhia anuncia que será aberto um edital de chamamento público, em janeiro de 2024. Por meio de nota, a empresa afirma que o objetivo da mudança é aprimorar os serviços prestados ao público e ganhar eficiência em suas operações. 
“A concentração de toda a equipe administrativa em um único local, capaz de acomodar 400 funcionários, resultará em ganhos significativos de eficiência. Essa estratégia busca otimizar as operações da companhia, proporcionando um ambiente mais integrado e facilitando a comunicação entre os colaboradores, o que contribuirá para o aprimoramento dos serviços prestados pela Cesan”, destacou o presidente da companhia Munir Abud, em nota.
Assim que assumiu a presidência da Cesan, no início de 2023, Munir Abud já havia dito que a sede da empresa de saneamento sairia do Edifício Bemge. Mas já deixava claro que o interesse sempre foi permanecer no Centro de Vitória, para colaborar com o aumento do fluxo de pessoas na região, que ficou esvaziada após a mudança de sedes de Poderes e do comércio para a parte Norte da Capital.
Cesan vai lançar edital para buscar nova sede no Centro de Vitória
Em julho, como divulgado pelo colunista Abdo Filho, a estatal demonstrou interesse de se mudar para o Edifício Castelo Branco, que, até 2020, era ocupado pelo Tribunal Regional do Trabalho (hoje na Enseada do Suá). A intenção da companhia era alugar o imóvel, que pertence à Caixa Econômica Federal. Mas o comando da Caixa teria informado que só aceitaria vender. Além disso, seria necessário um investimento de R$ 6 milhões para deixar o prédio nas condições adequadas.
*Carla Nigro é aluna da 26ª turma do Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Esta matéria foi produzida sob a supervisão do editor Weber Caldas.

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