Prédio do Bemge, onde atualmente está localizada a sede da Cesan Crédito: Ricardo Medeiros

Para encontrar essa nova sede, a companhia anuncia que será aberto um edital de chamamento público, em janeiro de 2024. Por meio de nota, a empresa afirma que o objetivo da mudança é aprimorar os serviços prestados ao público e ganhar eficiência em suas operações.

“A concentração de toda a equipe administrativa em um único local, capaz de acomodar 400 funcionários, resultará em ganhos significativos de eficiência. Essa estratégia busca otimizar as operações da companhia, proporcionando um ambiente mais integrado e facilitando a comunicação entre os colaboradores, o que contribuirá para o aprimoramento dos serviços prestados pela Cesan”, destacou o presidente da companhia Munir Abud, em nota.

Assim que assumiu a presidência da Cesan, no início de 2023, Munir Abud já havia dito que a sede da empresa de saneamento sairia do Edifício Bemge. Mas já deixava claro que o interesse sempre foi permanecer no Centro de Vitória, para colaborar com o aumento do fluxo de pessoas na região, que ficou esvaziada após a mudança de sedes de Poderes e do comércio para a parte Norte da Capital.

Your browser does not support the audio element. Cesan vai lançar edital para buscar nova sede no Centro de Vitória

Em julho, como divulgado pelo colunista Abdo Filho , a estatal demonstrou interesse de se mudar para o Edifício Castelo Branco, que, até 2020, era ocupado pelo Tribunal Regional do Trabalho (hoje na Enseada do Suá). A intenção da companhia era alugar o imóvel, que pertence à Caixa Econômica Federal . Mas o comando da Caixa teria informado que só aceitaria vender. Além disso, seria necessário um investimento de R$ 6 milhões para deixar o prédio nas condições adequadas.