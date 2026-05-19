Simulado de acidentes de trânsito mobiliza forças de segurança e saúde na Serra

Um simulado de acidentes de trânsito vai mobilizar forças da segurança e da saúde na manhã de quinta-feira (21), na Avenida Mestre Álvaro, antigo trecho urbano da BR 101 na Serra.





Aproximadamente 30 vítimas voluntárias participarão da simulação, recebendo maquiagem realística e classificação conforme protocolo utilizado em ocorrências reais com múltiplas vítimas.





Segundo a Prefeitura da Serra, será encenada uma colisão envolvendo transporte coletivo, veículo de passeio e veículos elétricos autopropelidos.





Serão colocados em prática procedimentos de triagem, desencarceramento, estabilização veicular, regulação médica, remoção de vítimas e encaminhamento hospitalar, além da integração entre atendimento terrestre, transporte aeromédico por helicóptero, forças de segurança e unidades de saúde de referência.

A ação, promovida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) em parceria com a Secretaria de Defesa Social da Serra (Sedes), outros órgãos públicos e instituições privadas, integra a programação do Maio Amarelo e tem como objetivo reforçar a conscientização sobre segurança no trânsito, além de testar a atuação integrada das equipes em cenários de emergência de grande porte.