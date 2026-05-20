Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • Esportes
  • João Paulo Bonadiman brilha em Interlagos e segue para representar o Brasil na Europa
Automobilismo

João Paulo Bonadiman brilha em Interlagos e segue para representar o Brasil na Europa

Jovem piloto largou da 20ª posição e terminou em 9º lugar na primeira bateria

Publicado em 19 de Maio de 2026 às 21:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mai 2026 às 21:35
João Paulo Bonadiman
Bruno Gorski

O piloto capixaba João Paulo Bonadiman, de apenas 13 anos, foi um dos destaques da 4ª etapa da Copa São Paulo Light de Kart, disputada no Kartódromo de Interlagos, em São Paulo. Após largar da 20ª posição na primeira bateria, em razão das condições adversas provocadas pela chuva, o jovem talento protagonizou uma grande corrida de recuperação, avançando até a 9ª colocação. Na segunda bateria, mostrou ainda mais competitividade ao cruzar a linha de chegada em primeiro lugar, resultado que garantiu o terceiro lugar no pódio da categoria OK-NJ ao fim da etapa.


O desempenho reforça o potencial do piloto capixaba, que vem ganhando destaque no cenário nacional do kartismo. Mesmo com pouca idade, Bonadiman demonstra maturidade e competitividade nas pistas, fatores que contribuíram para sua escolha pela Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) para representar o Brasil no FIA Karting Academy Trophy Junior 2026.


Embalado pelo bom resultado em Interlagos, o piloto já embarcou para Genk, na Bélgica, onde disputará a primeira etapa do campeonato europeu entre os dias 21 e 24 de maio.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Automobilismo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Neymar faz parte da pré-lista da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo (Imagem: Alizada Studios | Shutterstock)
Confiante no hexa, Neymar projeta última Copa do Mundo da carreira
Álbum da Copa do Mundo deve ter atualização
Álbum da Copa do Mundo deve lançar novas figurinhas após convocação de Ancelotti
Henrique e os pais, Stephania Krüger e Bruno Cardoso
Piloto capixaba supera adversidades em Interlagos e conquista mais um pódio na Fórmula Delta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados