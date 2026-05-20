João Paulo Bonadiman brilha em Interlagos e segue para representar o Brasil na Europa

O piloto capixaba João Paulo Bonadiman, de apenas 13 anos, foi um dos destaques da 4ª etapa da Copa São Paulo Light de Kart, disputada no Kartódromo de Interlagos, em São Paulo. Após largar da 20ª posição na primeira bateria, em razão das condições adversas provocadas pela chuva, o jovem talento protagonizou uma grande corrida de recuperação, avançando até a 9ª colocação. Na segunda bateria, mostrou ainda mais competitividade ao cruzar a linha de chegada em primeiro lugar, resultado que garantiu o terceiro lugar no pódio da categoria OK-NJ ao fim da etapa.
O desempenho reforça o potencial do piloto capixaba, que vem ganhando destaque no cenário nacional do kartismo. Mesmo com pouca idade, Bonadiman demonstra maturidade e competitividade nas pistas, fatores que contribuíram para sua escolha pela Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) para representar o Brasil no FIA Karting Academy Trophy Junior 2026.
Embalado pelo bom resultado em Interlagos, o piloto já embarcou para Genk, na Bélgica, onde disputará a primeira etapa do campeonato europeu entre os dias 21 e 24 de maio.