João Paulo Bonadiman brilha em Interlagos e segue para representar o Brasil na Europa

O piloto capixaba João Paulo Bonadiman, de apenas 13 anos, foi um dos destaques da 4ª etapa da Copa São Paulo Light de Kart, disputada no Kartódromo de Interlagos, em São Paulo. Após largar da 20ª posição na primeira bateria, em razão das condições adversas provocadas pela chuva, o jovem talento protagonizou uma grande corrida de recuperação, avançando até a 9ª colocação. Na segunda bateria, mostrou ainda mais competitividade ao cruzar a linha de chegada em primeiro lugar, resultado que garantiu o terceiro lugar no pódio da categoria OK-NJ ao fim da etapa.



