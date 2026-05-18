O que se sabe sobre crime brutal em que mãe e filha foram mortas na Serra

Segundo os relatos, há cerca de dois anos, ele mantinha um relacionamento extraconjugal com Michele, que morava em uma casa vizinha. A família da esposa do suspeito também vivia em um imóvel próximo e o relacionamento seria de conhecimento de todos.





Ainda de acordo com informações obtidas pela Polícia Civil, tanto ele quanto Michele seriam usuários de drogas e consumiam álcool demasiadamente.





"Tem todo um contexto social muito complicado e perturbado. Naquela noite, eles teriam feito esse consumo abusivo, tanto de droga quanto de álcool, o que faz com que a violência escale ainda mais qualquer possível conflito e acabe numa violência ainda mais brutal. E a dinâmica que ele narra é que estava lá na casa dele, no quintal dele, quando a vítima jogou um rojão no quintal".





Aquela não teria sido a primeira vez em que Michele teria feito algo do tipo, e a esposa do suspeito teria decidido confrontá-lo sobre a situação, o que teria feito com que ele se exaltasse e saísse atrás das vizinhas com o facão.





Segundo o relato dele à polícia, Milena, assassinada junto da mãe, também o provocava com certa frequência e, por isso, teria sido morta. O teor dessas provocações não foi especificado. Ainda de acordo com a chefe da DHPM, o suspeito, que não tinha passagens anteriores pela polícia, teria tentado argumentar que ele era a verdadeira vítima.





O delegado-geral da PCES, Jordano Bruno, descreveu o caso como uma “barbaridade”.





"A ocorrência que deixou a gente extremamente sensibilizado com a barbaridade que foi cometida nesse crime. Duas mulheres vítimas de feminicídio à base de facão, um sofrimento indescritível, uma atrocidade. E, desde o primeiro momento em que a gente tomou conhecimento dessa barbárie, começamos a trabalhar de forma incansável, constantemente, para poder botar a mão nesse monstro. E, efetivamente, na data de hoje (18), depois de muitas incursões, a equipe conseguiu realizar a prisão do indivíduo".





Ele deverá ser autuado duas vezes por feminicídio.