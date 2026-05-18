Preso no Rio, membro do PCV levava vida de luxo e se passava por investidor

Preso na última sexta-feira (15), no Rio de Janeiro, José Paulo de Souza Ferreira Júnior, conhecido como "Da Pop", membro do Primeiro Comando de Vitória (PCV), levava uma vida de luxo, morava em uma casa de alto padrão e se apresentava como empresário e investidor para pessoas próximas.
No entanto, segundo a Polícia Civil capixaba, ele integrava a lista dos mais procurados do Espírito Santo e atuava como um dos principais responsáveis pelo abastecimento de drogas no Bairro da Penha e em outras comunidades da Grande Vitória.
Foragido da Justiça há anos, "Da Pop" permaneceu escondido na Rocinha, no Rio de Janeiro, por cerca de três anos. Posteriormente, mudou-se para Arraial do Cabo, na Região dos Lagos fluminense, onde vivia em uma casa alugada de alto padrão (veja imagens abaixo).
A prisão foi divulgada em primeira mão pela colunista Vilmara Fernandes, de A Gazeta. De acordo com a Polícia Civil, José exercia um papel estratégico no tráfico de drogas, funcionando como elo entre traficantes capixabas e integrantes do Comando Vermelho no Rio de Janeiro.
"O papel dele era justamente trazer os grandes carregamentos de droga e distribuir, a partir de Vitória, para as demais regiões onde o PCV atua", detalhou o delegado-geral da Polícia Civil capixaba, Jordano Bruno.
Ainda segundo as investigações, o suspeito também atuava na gestão financeira da organização criminosa, sendo responsável pela contabilidade e pelo gerenciamento de transações de grande porte.
Operação Escobar
José foi preso na Operação Escobar, realizada de forma conjunta com a Polícia Civil do Rio De Janeiro. A ação também contou com o apoio do Ministério Público do Espírito Santo (MPES). O investigado, que já tinha passagens por tráfico, porte ilegal de arma de fogo e organização criminosa, atualmente tem uma condenação de 25 anos e três meses de reclusão por associação para o tráfico de organização criminosa.