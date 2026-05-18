Preso no Rio, membro do PCV levava vida de luxo e se passava por investidor

Preso na última sexta-feira (15), no Rio de Janeiro, José Paulo de Souza Ferreira Júnior, conhecido como "Da Pop", membro do Primeiro Comando de Vitória (PCV), levava uma vida de luxo, morava em uma casa de alto padrão e se apresentava como empresário e investidor para pessoas próximas.





No entanto, segundo a Polícia Civil capixaba, ele integrava a lista dos mais procurados do Espírito Santo e atuava como um dos principais responsáveis pelo abastecimento de drogas no Bairro da Penha e em outras comunidades da Grande Vitória.





Foragido da Justiça há anos, "Da Pop" permaneceu escondido na Rocinha, no Rio de Janeiro, por cerca de três anos. Posteriormente, mudou-se para Arraial do Cabo, na Região dos Lagos fluminense, onde vivia em uma casa alugada de alto padrão (veja imagens abaixo).