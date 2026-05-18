Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Dois anos depois

Ex-patrão e mais dois vão a júri por morte de mulher em Guarapari

Ex-patrão de Nadyane Santana, de 20 anos, é apontado pela investigação como mandante do assassinato da jovem

Publicado em 18 de Maio de 2026 às 10:16

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

18 mai 2026 às 10:16
Anderson Henrique da Silva Kifer apontado como mandante do assassinato de Nadyane Santana
Anderson Henrique da Silva Kifer apontado como mandante do assassinato de Nadyane Santana Reprodução

Três homens vão a júri popular pelo assassinato de Nadyane Santana, de 20 anos, encontrada morta em uma área de mata no bairro Village do Sol, em Guarapari, em abril de 2024. Entre os acusados está Anderson Henrique da Silva Kifer, apontado pela investigação como mandante do assassinato.


Segundo a polícia, ele era patrão de Nadyane, que trabalhava como ajudante em uma lanchonete, e mantinha um relacionamento extraconjugal com a jovem. 


Os presos pelo crime são:


  • Anderson Henrique da Silva Kifer, mandante do crime. Preso em 16/04/2024 no bairro Muquiçaba, Guarapari;
  • Cláudio Junio Soares. Preso em 18/04/2024 no bairro Santa Rosa, Guarapari;
  • Thalison Likteneld. Preso em 18/04/2024 no bairro Ipiranga, Guarapari.


De acordo com a investigação, a esposa de Anderson descobriu a traição, o que teria provocado conflitos familiares e ameaças envolvendo Nadyane. A polícia também apurou que a jovem guardava drogas para Cláudio, amigo de Anderson. Parte desse material teria desaparecido, gerando uma dívida de aproximadamente R$ 4 mil.


Ainda segundo as investigações, Anderson teria pago a dívida para Cláudio em troca da execução da jovem. Thalison Likteneld também é acusado de participar do crime.


Na época do crime, familiares afirmaram que a jovem estava grávida de dois meses. Após a publicação da reportagem, o advogado Lucas Neto, responsável pela defesa dos réus, informou que um laudo do Instituto Médico Legal (IML) de Vitória, realizado em 6 de abril de 2024, não identificou sinais de gestação. Segundo ele, o documento foi anexado ao processo.


Conforme a denúncia do Ministério Público, na noite de 5 de abril de 2024, Cláudio e Thalison buscaram Nadyane na casa dela, no bairro Santa Rosa, dizendo que ela iria resolver a dívida. No entanto, segundo a acusação, a vítima estava sendo levada para ser assassinada.


Durante o trajeto, a jovem percebeu que algo estava errado e enviou fotos do interior do carro e do caminho para amigos. As imagens ajudaram a polícia a identificar o veículo usado no crime e a iniciar as investigações.


Segundo o processo, ao chegarem em Village do Sol, Nadyane foi retirada do carro e baleada. O corpo dela foi enterrado em uma cova rasa em uma área de mata.


A Polícia Civil apontou que Cláudio confessou o crime e detalhou a participação dos envolvidos. Já Thalison admitiu que estava no veículo, mas negou saber que o homicídio aconteceria.


Os três acusados vão responder por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Até o momento, a data do julgamento não foi definida pela Justiça.

Atualização

18/05/2026

Na época do crime, familiares afirmaram que a jovem estava grávida de dois meses. Após a publicação da reportagem, o advogado Lucas Neto, responsável pela defesa dos réus, informou que um laudo do Instituto Médico Legal (IML) de Vitória, realizado em 6 de abril de 2024, não identificou sinais de gestação. O título e o texto foram atualizados. 

Veja Também 

Imagem de destaque

Empresa do ES vai à Justiça contra navios gregos para reaver R$ 36 mil; entenda

Operação da Polícia Militar do estado de São Paulo apreende fuzil de guerra em Guarujá (SP)

Suspeitos jogam fuzil na água em SP e PM acha armamento após seis horas de busca

A primeira eleição para a Mesa Diretora para o biênio 2003-2005 demorou cerca de duas horas e foi marcada por intensas negociações

Geovani teve passagem curta e polêmica pela política após deixar o futebol

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Polícia Militar Guarapari ministério público
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A estudante continua internada, mas já fez progressos na recuperação da cirurgia para reimplante das mãos
'Me fiz de morta', diz estudante que teve as mãos amputadas em ataque com foice no Ceará
Imagem de destaque
3 motivos por que as sardinhas são um alimento barato e ideal para sua saúde
Carreta fica atravessada após acidente na Rodovia do Contorno
Carreta bate e fica atravessada em trecho da Rodovia do Contorno em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados