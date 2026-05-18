Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • Brasil
  • Suspeitos jogam fuzil na água em SP e PM acha armamento após seis horas de busca
Guarujá

Suspeitos jogam fuzil na água em SP e PM acha armamento após seis horas de busca

A busca começou após na tarde de sábado (16), durante uma ação da polícia que tinha como alvo uma embarcação; suspeitos que estavam no barco jogaram uma arma longa nas águas do canal na tentativa de ocultá-la

Publicado em 18 de Maio de 2026 às 15:01

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 mai 2026 às 15:01
Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica
Fuzil de guerra foi encontrado em um canal do Guarujá, em SP
 Crédito: Divulgação/PM
Uma operação da Polícia Militar de São Paulo apreendeu no domingo (17) um fuzil nas águas do canal de Santos, próximo da Comunidade Prainha, em Guarujá, no litoral do estado. A busca começou após na tarde de sábado (16), durante uma ação da polícia que tinha como alvo uma embarcação. Suspeitos que estavam no barco jogaram uma arma longa nas águas do canal na tentativa de ocultá-la.
Devido à forte correnteza e à visibilidade nula no local, as equipes empregaram técnicas especializadas de mergulho e detector de metais subaquáticos para encontrar o equipamento.
As buscas duraram mais de seis horas. Foi apreendido um fuzil calibre .556 modelo AM15, um carregador de fuzil e 38 munições, além da embarcação na qual estavam os suspeitos. A ocorrência foi registrada no Distrito Policial Sede do Guarujá, onde foi aberta uma investigação sobre o caso.

Veja Também 

Antônio ficou desaparecido por uma semana, até ser encontrado no sábado (16)

Corpo de brasileiro que havia desaparecido no PR é encontrado em rio na Argentina

Prêmio da Mega-Sena está acumulado em R$ 140 milhões

Mega-Sena acumula e premiação vai a R$ 300 milhões no dia 24

Lula e Flávio Bolsonaro

Pesquisa mostra que Flávio estancou antes de 'Dark Horse', dizem aliados de Lula; oposição minimiza

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

São Paulo (SP) Brasil crime Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A estudante continua internada, mas já fez progressos na recuperação da cirurgia para reimplante das mãos
'Me fiz de morta', diz estudante que teve as mãos amputadas em ataque com foice no Ceará
Imagem de destaque
3 motivos por que as sardinhas são um alimento barato e ideal para sua saúde
Carreta fica atravessada após acidente na Rodovia do Contorno
Carreta bate e fica atravessada em trecho da Rodovia do Contorno em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados