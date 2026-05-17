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Mega-Sena acumula e premiação vai a R$ 300 milhões no dia 24

O próximo sorteio será apenas no domingo, em comemoração aos 30 anos da Mega-Sena

Publicado em 17 de Maio de 2026 às 08:39

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 mai 2026 às 08:39
Prêmio da Mega-Sena está acumulado em R$ 140 milhões
Mega-Sena terá prêmio de R$ 300 milhões Marcello Casal Jr/Agência Brasil
A Caixa Econômica Federal sorteou na noite deste sábado (16) o concurso 3009 da Mega-Sena, que tinha o prêmio principal de R$ 64.923.940,63.
Os números sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 04 - 06 - 08 - 18 - 21 - 30.
O próximo sorteio será apenas no domingo (24), em comemoração aos 30 anos da Mega-Sena. Por isso, o prêmio especial será de R$ 300 milhões, segundo a Caixa.
A partir deste domingo (17) todas as apostas na modalidade da Mega-Sena passarão a ser exclusivas para a Mega 30 anos.
Assim, não haverá sorteios na próxima terça (19) e quinta (21), como ocorre normalmente.
As apostas individuais para o concurso 3010 podem ser feitas até as 22h (horário de Brasília) do sábado (23), e as cotas de bolão poderão ser adquiridas até as 10h do dia do sorteio, em 24 de maio.
O sorteio será realizado às 11h do dia 24.
O concurso da Mega 30 anos não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de seis números, o prêmio será dividido entre os acertadores da 2ª faixa (com o acerto de cinco números) e assim por diante.
No sorteio deste sábado à noite houve 136 apostas que acertaram cinco números e cada uma receberá R$ 19.052,37. Outras 6.714 apostas fizeram quatro acertos e cada uma receberá R$ 636,14.

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