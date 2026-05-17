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Irresistível

Receita de bolo de fubá cremoso é dica para o lanche da tarde; veja como preparar

Ideal para acompanhar um café fresquinho, quitute é um clássico da confeitaria brasileira
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 17 de Maio de 2026 às 09:02

Bolo de fubá cremoso
Bolo de fubá cremoso: dica para o café da tarde. Foto: Marca Yoki

Quer caprichar no café da tarde? Então, aqui vai uma dica para incluir no cardápio: bolo de fubá cremoso. Fácil de preparar, essa gostosura quentinha, recém-saída do forno, é simplesmente irresistível. 


Confira a seguir as instruções de preparo e capriche na receita!

Bolo de fubá cremoso

Rendimento: 10 fatias, em média

Tempo médio de preparo: 50 minutos

Nível: fácil


Ingredientes: 

  • 4 xícaras (chá) de leite
  • 3 ovos
  • 2 xícaras (chá) de fubá 
  • 1 ½ xícaras (chá) de açúcar
  • 3 colheres (sopa) de farinha de trigo
  • 2 colheres (sopa) de margarina
  • 6 colheres (sopa) de queijo ralado
  • 1 colher (sopa) de fermento em pó 


Modo de preparo:

  1. Bata todos os ingredientes no liquidificador até obter uma mistura homogênea.
  2. Coloque essa mistura em uma assadeira com furo central, untada e enfarinhada.
  3. Leve seu bolo cremoso para assar em forno preaquecido a 200°C por cerca de 40 minutos.

Fonte: Yoki. Clique aqui para ver mais dicas culinárias. 

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