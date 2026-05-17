Receita de bolo de fubá cremoso é dica para o lanche da tarde; veja como preparar

Quer caprichar no café da tarde? Então, aqui vai uma dica para incluir no cardápio: bolo de fubá cremoso. Fácil de preparar, essa gostosura quentinha, recém-saída do forno, é simplesmente irresistível.
Confira a seguir as instruções de preparo e capriche na receita!
Bolo de fubá cremoso
Rendimento: 10 fatias, em média
Tempo médio de preparo: 50 minutos
Nível: fácil
Ingredientes:
- 4 xícaras (chá) de leite
- 3 ovos
- 2 xícaras (chá) de fubá
- 1 ½ xícaras (chá) de açúcar
- 3 colheres (sopa) de farinha de trigo
- 2 colheres (sopa) de margarina
- 6 colheres (sopa) de queijo ralado
- 1 colher (sopa) de fermento em pó
Modo de preparo:
- Bata todos os ingredientes no liquidificador até obter uma mistura homogênea.
- Coloque essa mistura em uma assadeira com furo central, untada e enfarinhada.
- Leve seu bolo cremoso para assar em forno preaquecido a 200°C por cerca de 40 minutos.