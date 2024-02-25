Bolo de fubá com goiabada vai bem com um cafezinho; veja receita

Bolo é finalizado com calda à base de leite de coco e açúcar Crédito: Puro Sabor/Divulgação

Bolo de fubá sempre vai bem com um cafezinho ou chá, mas que tal rechear essa delícia com pedaços de goiabada cremosa? Vai ficar ainda melhor, pode confiar.

Se gostou dessa sugestão do HZ, siga o passo a passo do preparo e sirva um delicioso bolo de fubá com goiabada. Nessa receita, uma caldinha à base de leite de coco e açúcar é usada na finalização.

É um doce simples de fazer, barato e perfeito para servir em qualquer ocasião.

BOLO DE FUBÁ COM GOIABADA

Ingredientes:

5 ovos (claras e gemas separadas)

2 xícaras (chá) de açúcar



150g de margarina



2 xícaras (chá) de farinha de trigo com fermento



1 xícara (chá) de fubá



1 copo de iogurte



Goiabada cortada em quadradinhos



1 xícara (chá) de leite de coco



½ xícara (chá) de açúcar

Modo de preparo:

Bata as gemas com o açúcar e a margarina até formar um creme esbranquiçado. Acrescente a farinha de trigo e o fubá peneirados juntos. Coloque aos poucos o iogurte e, por fim, as claras em neve. Passe os pedaços de goiabada na farinha de trigo.

Coloque metade da massa em uma forma untada e enfarinhada. Por cima, acrescente os pedaços de goiabada e finalize com o restante da massa.

Depois do bolo assado e ainda quente, cubra-o com a mistura de leite de coco e açúcar.

