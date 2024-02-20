Confira 5 receitas com bacon de dar água na boca

O bacon é um ingrediente versátil e saboroso que pode ser utilizado no preparo de diversos pratos. Sua textura e sabor defumado enriquecem qualquer receita, tornando-a mais gostosa.
Seja no café da manhã, almoço, jantar ou, até mesmo, em lanches, ele se destaca como protagonista ou acompanhamento. Por isso, separamos cinco receitas deliciosas e fáceis de preparar. Confira!
RISOTO COM ABÓBORA E BACON
Ingredientes:
- 1 cebola descascada e picada
- 1 xícara de chá de arroz arbóreo
- 1/2 xícara de chá de vinho branco
- 1 xícara de chá de abóbora cozida e amassada
- 1 l de caldo de legumes
- 3 colheres de sopa de manteiga
- 200 g de bacon cortado em cubos
- 1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado
- Sal a gosto
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque duas colheres de sopa de manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Após, adicione o bacon e frite até dourar. Retire o bacon da panela e coloque sobre um recipiente com papel-toalha. Reserve. Na mesma panela, refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o arroz e refogue por cinco minutos. Coloque o vinho branco e mexa até evaporar completamente.
Aos poucos, adicione o caldo de legumes, sempre mexendo, até cozinhar bem o arroz. Depois que o arroz estiver cozido, coloque a abóbora e mexa para incorporar. Em seguida, desligue o fogo, adicione o bacon, o queijo parmesão e o restante da manteiga. Misture e tempere com sal. Sirva em seguida.
MAIONESE DE BACON
Ingredientes:
- 100 g de bacon cortado em cubos
- 150 ml de leite gelado
- 300 ml de óleo
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque o bacon e leve ao fogo médio. Frite até dourar. Após, transfira o bacon para um liquidificador, coloque o leite e bata até ficar homogêneo. Aos poucos, adicione o óleo e continue batendo até a maionese ficar consistente. Em seguida, transfira para um recipiente e leve à geladeira por duas horas. Sirva em seguida.
TORTA DE BATATA COM BACON
Ingredientes:
- 500g de batata cozida e amassada
- 200g de bacon cortado em cubos
- 1 cebola picada
- 200 ml de creme de leite
- 3 ovos batidos
- 100 g de queijo muçarela ralado
- Sal, salsinha picada e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1 colher de sopa de manteiga
- Manteiga para untar
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Depois, refogue a cebola até ficar transparente. Adicione o bacon e frite até dourar. Reserve. Em uma tigela, misture as batatas amassadas, o creme de leite, os ovos, o queijo muçarela, o sal, a pimenta-do-reino e a salsinha. Adicione o bacon refogado e misture bem.
Transfira a mistura para uma forma untada com manteiga e leve ao forno preaquecido a 180°C por 30 minutos ou até que a superfície esteja dourada e firme. Sirva em seguida.
MACARRÃO COM BACON E MOLHO BRANCO
Ingredientes:
- 500g de macarrão espaguete
- 750ml de leite
- 1 colher de sopa de manteiga
- 1/2 kg de bacon cortado em cubos
- 250 ml de caldo de galinha
- 2 colheres de sopa de amido de milho
- 1 cebola picada
- Sal a gosto
- Água
Modo de preparo:
Encha uma panela grande com água e leve ao fogo médio para ferver. Em seguida, coloque o sal e o macarrão . Cozinhe até ficar al dente. Após, escorra a água e reserve o macarrão. Em uma panela, coloque o bacon e leve ao fogo médio para dourar. Reserve. Em outra panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer.
Acrescente a cebola e refogue até ficar transparente. Adicione 500 ml de leite, o caldo de galinha, o sal e misture bem. Cozinhe até levantar fervura. Enquanto isso, em um recipiente, dissolva o amido de milho no restante do leite e acrescente à panela. Mexa até obter um molho espesso. Coloque o bacon frito e o macarrão cozido. Misture bem e está pronto. Dica: sirva o macarrão com espinafre.
BRUSCHETTAS DE BACON E TOMATE
Ingredientes:
- 1 baguete cortada em fatias
- 200 g de bacon cortado em fatias finas
- 2 tomates maduros picados
- 1 dente de alho descascado
- 100 g de queijo parmesão ralado
- Sal, folhas de manjericão, azeite de oliva e pimenta-do-reino a gosto
Modo de preparo:
Coloque as fatias de baguete em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 200°C por 5 minutos ou até começarem a dourar. Após, retire do forno e esfregue o dente de alho sobre as fatias de pão torrado. Cubra cada fatia com um pouco de tomate picado e uma fatia de bacon. Em seguida, tempere com sal e pimenta-do-reino.
Polvilhe o queijo parmesão ralado por cima e regue com um fio de azeite de oliva. Após, leve as bruschettas de volta ao forno até que o bacon esteja crocante e o queijo derretido. Retire do forno e decore com folhas de manjericão antes de servir.