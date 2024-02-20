Sabor defumado

Confira 5 receitas com bacon de dar água na boca

Macarrão, risoto e maionese preparados com o embutido estão entre as sugestões do HZ para suas refeições do dia a dia
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 20 de Fevereiro de 2024 às 14:39

Imagem Edicase Brasil
Risoto com abóbora e bacon  Crédito: Katrinshine | Shutterstock
O bacon é um ingrediente versátil e saboroso que pode ser utilizado no preparo de diversos pratos. Sua textura e sabor defumado enriquecem qualquer receita, tornando-a mais gostosa.
Seja no café da manhã, almoço, jantar ou, até mesmo, em lanches, ele se destaca como protagonista ou acompanhamento. Por isso, separamos cinco receitas deliciosas e fáceis de preparar. Confira!

RISOTO COM ABÓBORA E BACON

Ingredientes:

  • 1 cebola descascada e picada
  • 1 xícara de chá de arroz arbóreo
  • 1/2 xícara de chá de vinho branco
  • 1 xícara de chá de abóbora cozida e amassada
  • 1 l de caldo de legumes
  • 3 colheres de sopa de manteiga
  • 200 g de bacon cortado em cubos
  • 1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado
  • Sal a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque duas colheres de sopa de manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Após, adicione o bacon e frite até dourar. Retire o bacon da panela e coloque sobre um recipiente com papel-toalha. Reserve. Na mesma panela, refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o arroz e refogue por cinco minutos. Coloque o vinho branco e mexa até evaporar completamente.
Aos poucos, adicione o caldo de legumes, sempre mexendo, até cozinhar bem o arroz. Depois que o arroz estiver cozido, coloque a abóbora e mexa para incorporar. Em seguida, desligue o fogo, adicione o bacon, o queijo parmesão e o restante da manteiga. Misture e tempere com sal. Sirva em seguida. 

MAIONESE DE BACON

Ingredientes:

  • 100 g de bacon cortado em cubos
  • 150 ml de leite gelado
  • 300 ml de óleo

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o bacon e leve ao fogo médio. Frite até dourar. Após, transfira o bacon para um liquidificador, coloque o leite e bata até ficar homogêneo. Aos poucos, adicione o óleo e continue batendo até a maionese ficar consistente. Em seguida, transfira para um recipiente e leve à geladeira por duas horas. Sirva em seguida. 

TORTA DE BATATA COM BACON

Ingredientes:

  • 500g de batata cozida e amassada
  • 200g de bacon cortado em cubos
  • 1 cebola picada
  • 200 ml de creme de leite
  • 3 ovos batidos
  • 100 g de queijo muçarela ralado
  • Sal, salsinha picada e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • Manteiga para untar

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Depois, refogue a cebola até ficar transparente. Adicione o bacon e frite até dourar. Reserve. Em uma tigela, misture as batatas amassadas, o creme de leite, os ovos, o queijo muçarela, o sal, a pimenta-do-reino e a salsinha. Adicione o bacon refogado e misture bem.
Transfira a mistura para uma forma untada com manteiga e leve ao forno preaquecido a 180°C por 30 minutos ou até que a superfície esteja dourada e firme. Sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Macarrão com bacon e molho branco  Crédito: Slawomir Fajer | Shutterstock

MACARRÃO COM BACON E MOLHO BRANCO

Ingredientes:

  • 500g de macarrão espaguete
  • 750ml de leite
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • 1/2 kg de bacon cortado em cubos
  • 250 ml de caldo de galinha
  • 2 colheres de sopa de amido de milho
  • 1 cebola picada
  • Sal a gosto 
  • Água

Modo de preparo:

Encha uma panela grande com água e leve ao fogo médio para ferver. Em seguida, coloque o sal e o macarrão . Cozinhe até ficar al dente. Após, escorra a água e reserve o macarrão. Em uma panela, coloque o bacon e leve ao fogo médio para dourar. Reserve. Em outra panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. 
Acrescente a cebola e refogue até ficar transparente. Adicione 500 ml de leite, o caldo de galinha, o sal e misture bem. Cozinhe até levantar fervura. Enquanto isso, em um recipiente, dissolva o amido de milho no restante do leite e acrescente à panela. Mexa até obter um molho espesso. Coloque o bacon frito e o macarrão cozido. Misture bem e está pronto. Dica: sirva o macarrão com espinafre.

BRUSCHETTAS DE BACON E TOMATE

Ingredientes:

  • 1 baguete cortada em fatias
  • 200 g de bacon cortado em fatias finas
  • 2 tomates maduros picados
  • 1 dente de alho descascado
  • 100 g de queijo parmesão ralado
  • Sal, folhas de manjericão, azeite de oliva e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo:

Coloque as fatias de baguete em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 200°C por 5 minutos ou até começarem a dourar. Após, retire do forno e esfregue o dente de alho sobre as fatias de pão torrado. Cubra cada fatia com um pouco de tomate picado e uma fatia de bacon. Em seguida, tempere com sal e pimenta-do-reino.
Polvilhe o queijo parmesão ralado por cima e regue com um fio de azeite de oliva. Após, leve as bruschettas de volta ao forno até que o bacon esteja crocante e o queijo derretido. Retire do forno e decore com folhas de manjericão antes de servir.

