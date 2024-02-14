Confira cinco receitas da culinária italiana para experimentar

Uma das principais heranças da imigração italiana no Brasil é a gastronomia. Com massas deliciosas, a culinária do país europeu conquistou o paladar dos brasileiros e ganhou características regionais.
Para celebrar essa cozinha que tem o poder de reunir a família e os amigos, selecionamos cinco receitas típicas para você preparar em casa. Confira!
MACARRÃO DE FORNO
Ingredientes:
- 500g de macarrão tipo penne
- 400g de creme de leite
- 340g de molho de tomate
- 400g de queijo muçarela ralado
- 100g de queijo parmesão ralado
- Sal, pimenta-do-reino moída e orégano a gosto
- Água
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque a água e o sal e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o macarrão e cozinhe até ficar al dente. Desligue o fogo, escorra o macarrão e reserve.
Em um recipiente, coloque o creme de leite, o molho de tomate, o sal, a pimenta-do-reino e o orégano e misture bem. Acrescente o macarrão e o queijo muçarela e mexa para incorporar.
Em seguida, transfira a mistura para um refratário, polvilhe com queijo parmesão e orégano e leve ao forno preaquecido a 200º C por 20 minutos. Sirva em seguida. Dica: decore com folhas de manjericão.
PANZANELLA
Ingredientes:
- PÂO:
- 2 fatias de pão integral cortadas em cubos
- 1/3 de xícara de chá de azeite
- 1 dente de alho descascado e amassado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Molho:
- 120 ml de azeite
- 2 colheres de sopa de vinagre
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Legumes:
- 2 pepinos descascados e picados
- 600 g de tomate sem sementes e fatiado
- 2 cebolas-roxas descascadas e fatiadas
- 2 pimentões vermelhos sem sementes e picados
- 50 g de folhas de manjericão
Modo de preparo:
Pão: Em um recipiente, coloque os pães, o azeite, o sal , a pimenta-do-reino e o alho e misture bem. Transfira a mistura para uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 200º C até dourar. Desligue o forno e reserve.
Molho: em um recipiente, coloque o azeite e o vinagre e misture bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino e reserve.
Montagem: em um recipiente, coloque os pães, o molho reservado, os legumes e as folhas de manjericão e misture bem. Deixe descansar por 30 minutos para fixar os sabores. Sirva em seguida.
POLPETTONE RECHEADO
Ingredientes:
- 500 g de carne moída
- 1 cebola descascada e picada
- 50 ml de caldo de carne quente
- 2 colheres de sopa de farinha de rosca
- 100 g de queijo muçarela fatiado
- 2 ovos
- 1 xícara de chá de óleo
- 1 xícara de chá de molho de tomate
- 1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado
- Farinha de rosca para empanar
- Salsa para polvilhar
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque o caldo de carne , a carne, a cebola e a farinha de rosca e misture até obter uma massa consistente. Transfira para um recipiente, cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 20 minutos.
Após, com a ajuda de uma colher, pegue uma porção pequena de massa, abra na palma da mão e, no centro, coloque uma fatia de queijo muçarela. Cubra com outra porção de massa e feche as bordas fazendo pressão com os dedos. Repita o processo com toda a massa.
Em seguida, passe os polpettones no ovo e empane na farinha de rosca e reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma escumadeira, frite os polpettones até dourar dos dois lados. Depois, coloque-os em um recipiente com papel-toalha para retirar o excesso de óleo.
Transfira os polpettones para um refratário, cubra com molho de tomate e polvilhe com queijo parmesão. Leve ao forno preaquecido a 180º C por 30 minutos. Sirva em seguida polvilhado com salsa.
STRUFFOLI
Ingredientes:
- Massa:
- 2 colheres de sopa de açúcar
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 1 gema de ovo
- 1 colher de chá de fermento químico em pó
- 1/2 xícara de chá de leite
- 200 g de creme de leite
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- Óleo para fritar
- Farinha de trigo para polvilhar
- Calda:
- 1 xícara de chá de mel
- 5 colheres de sopa de água
- Raspas de 1 limão
Modo de preparo:
Massa: em um recipiente, coloque o açúcar, a manteiga, a gema de ovo, o fermento químico, o leite e o creme de leite e misture bem. Aos poucos, acrescente a farinha de trigo e mexa até obter uma massa homogênea. Em seguida, polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo, divida a massa em porções, enrole em cordões e, com a ajuda de uma faca, corte em pequenos pedaços. Reserve.
Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Depois, com a ajuda de uma escumadeira, frite os pedaços de massa até dourarem e coloque-os em um recipiente com papel-toalha para retirar o excesso de óleo e reserve.
Calda: em uma panela, coloque o mel, as raspas de limão e a água e leve ao fogo médio até a calda engrossar levemente. Desligue o fogo, transfira para um recipiente e deixe esfriar. Após, coloque o struffoli frito em um refratário, banhe com a calda e sirva em seguida.
BURRATA GRATINADA
Ingredientes:
- 1 burrata
- 1 xícara de chá de tomate-cereja
- Sal, azeite e folhas de manjericão a gosto
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione os tomates-cereja e refogue bem. Junte a burrata, tempere com sal e misture bem. Desligue o fogo, transfira a mistura para um refratário e leve ao forno preaquecido a 220ºC por 20 minutos. Desligue o forno, finalize com as folhas de manjericão e sirva em seguida.
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