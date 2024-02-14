Confira cinco receitas da culinária italiana para experimentar

Macarrão ao forno Crédito: Irina Meliukh | Shutterstock

Uma das principais heranças da imigração italiana no Brasil é a gastronomia. Com massas deliciosas, a culinária do país europeu conquistou o paladar dos brasileiros e ganhou características regionais.

Para celebrar essa cozinha que tem o poder de reunir a família e os amigos, selecionamos cinco receitas típicas para você preparar em casa. Confira!

MACARRÃO DE FORNO

Ingredientes:

500g de macarrão tipo penne

400g de creme de leite

340g de molho de tomate

400g de queijo muçarela ralado

100g de queijo parmesão ralado

Sal, pimenta-do-reino moída e orégano a gosto

Água

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque a água e o sal e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o macarrão e cozinhe até ficar al dente. Desligue o fogo, escorra o macarrão e reserve.

Em um recipiente, coloque o creme de leite, o molho de tomate, o sal, a pimenta-do-reino e o orégano e misture bem. Acrescente o macarrão e o queijo muçarela e mexa para incorporar.

Em seguida, transfira a mistura para um refratário, polvilhe com queijo parmesão e orégano e leve ao forno preaquecido a 200º C por 20 minutos. Sirva em seguida. Dica: decore com folhas de manjericão.

PANZANELLA

Ingredientes:

PÂO:

2 fatias de pão integral cortadas em cubos

1/3 de xícara de chá de azeite

1 dente de alho descascado e amassado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Molho:

120 ml de azeite

2 colheres de sopa de vinagre

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Legumes:

2 pepinos descascados e picados

600 g de tomate sem sementes e fatiado

2 cebolas-roxas descascadas e fatiadas

2 pimentões vermelhos sem sementes e picados

50 g de folhas de manjericão

Modo de preparo:

Pão: Em um recipiente, coloque os pães, o azeite, o sal , a pimenta-do-reino e o alho e misture bem. Transfira a mistura para uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 200º C até dourar. Desligue o forno e reserve.

Molho: em um recipiente, coloque o azeite e o vinagre e misture bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino e reserve.

Montagem: em um recipiente, coloque os pães, o molho reservado, os legumes e as folhas de manjericão e misture bem. Deixe descansar por 30 minutos para fixar os sabores. Sirva em seguida.

Polpettone recheado Crédito: Leigh Anne Meeks | Shutterstock

POLPETTONE RECHEADO

Ingredientes:

500 g de carne moída

1 cebola descascada e picada

50 ml de caldo de carne quente

2 colheres de sopa de farinha de rosca

100 g de queijo muçarela fatiado

2 ovos

1 xícara de chá de óleo

1 xícara de chá de molho de tomate

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

Farinha de rosca para empanar

Salsa para polvilhar

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o caldo de carne , a carne, a cebola e a farinha de rosca e misture até obter uma massa consistente. Transfira para um recipiente, cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 20 minutos.

Após, com a ajuda de uma colher, pegue uma porção pequena de massa, abra na palma da mão e, no centro, coloque uma fatia de queijo muçarela. Cubra com outra porção de massa e feche as bordas fazendo pressão com os dedos. Repita o processo com toda a massa.

Em seguida, passe os polpettones no ovo e empane na farinha de rosca e reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma escumadeira, frite os polpettones até dourar dos dois lados. Depois, coloque-os em um recipiente com papel-toalha para retirar o excesso de óleo.

Transfira os polpettones para um refratário, cubra com molho de tomate e polvilhe com queijo parmesão. Leve ao forno preaquecido a 180º C por 30 minutos. Sirva em seguida polvilhado com salsa.

STRUFFOLI

Ingredientes:

Massa:

2 colheres de sopa de açúcar

2 colheres de sopa de manteiga

1 gema de ovo

1 colher de chá de fermento químico em pó

1/2 xícara de chá de leite

200 g de creme de leite

1 xícara de chá de farinha de trigo

Óleo para fritar

Farinha de trigo para polvilhar

Calda:

1 xícara de chá de mel

5 colheres de sopa de água

Raspas de 1 limão

Modo de preparo:

Massa: em um recipiente, coloque o açúcar, a manteiga, a gema de ovo, o fermento químico, o leite e o creme de leite e misture bem. Aos poucos, acrescente a farinha de trigo e mexa até obter uma massa homogênea. Em seguida, polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo, divida a massa em porções, enrole em cordões e, com a ajuda de uma faca, corte em pequenos pedaços. Reserve.

Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Depois, com a ajuda de uma escumadeira, frite os pedaços de massa até dourarem e coloque-os em um recipiente com papel-toalha para retirar o excesso de óleo e reserve.

Calda: em uma panela, coloque o mel, as raspas de limão e a água e leve ao fogo médio até a calda engrossar levemente. Desligue o fogo, transfira para um recipiente e deixe esfriar. Após, coloque o struffoli frito em um refratário, banhe com a calda e sirva em seguida.

BURRATA GRATINADA

Ingredientes:

1 burrata

1 xícara de chá de tomate-cereja

Sal, azeite e folhas de manjericão a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione os tomates-cereja e refogue bem. Junte a burrata, tempere com sal e misture bem. Desligue o fogo, transfira a mistura para um refratário e leve ao forno preaquecido a 220ºC por 20 minutos. Desligue o forno, finalize com as folhas de manjericão e sirva em seguida.