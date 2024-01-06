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Tortiglione alla norma: receita de massa para o fim de semana

Aprenda a preparar o prato típico italiano à base de tomate, berinjela e ricota. Para aromatizar, use alecrim e manjericão frescos
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 06 de Janeiro de 2024 às 07:00

Tortiglione alla norma
Tortiglione alla norma é uma receita típica da Sicília Crédito: Adria/Divulgação
A pasta alla norma é uma receita italiana de macarrão com berinjela, típica da Sicília. Na versão que apresentamos abaixo, o formato escolhido é o tortiglione, semelhante ao rigatoni, porém um pouco maior. 
Além da berinjela, um destaque nessa receita é a ricota, que pode ser fresca ou defumada. Para aromatizar, use alecrim e manjericão frescos. 

TORTIGLIONE ALLA NORMA

Ingredientes:

  • 500g de massa tipo tortiglione grano duro
  • 1 lata de tomate pelado cortado em cubos
  • 2 berinjelas 
  • 2 dentes de alho amassados
  • 3 colheres de sopa de salsinha picada
  • 200g de ricota fresca ou a mesma quantidade de ricota defumada
  • 1 ramo de alecrim
  • Folhas de manjericão fresco
  • 3 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto
  • Azeite de oliva extravirgem a gosto para fritar as berinjelas

Modo de preparo:

  1. Coloque a ricota fresca inteira em uma assadeira, passe um fio de azeite na superfície, adicione uma pitada generosa de sal grosso por cima e as folhas do alecrim.
  2. Leve ao forno brando por uma hora, até que a superfície comece a dourar. Espere esfriar e rale em ralador grosso. Caso esteja utilizando a ricota defumada, pule essa etapa.
  3. Corte as berinjelas em fatias finas ou em cubos médios, passe sal e deixe descansar 20 minutos em uma assadeira. Logo depois, seque com papel-toalha e frite em abundante azeite quente. Retire o excesso de azeite com papel absorvente.
  4. Cozinhe a massa em água fervente, conforme as instruções da embalagem, até ficar al dente. Em uma frigideira antiaderente grande, refogue brevemente o alho no azeite, acrescente o tomate pelado e ferva por um minuto.
  5. Acrescente a massa já escorrida, acrescente duas conchas da água do cozimento e salteie com um fio de azeite. Coloque as porções no prato e, por cima, sirva as fatias de berinjela fritas juntamente com a ricota ralada, o alecrim e as folhas de manjericão.
Fonte: Adria. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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