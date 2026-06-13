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Estreia do Brasil na Copa do Mundo lota bares em Vitória

Centenas de torcedores se concentraram na Região do Triângulo, na Praia do Canto, para assistir à partida contra o Marrocos

Publicado em 13 de Junho de 2026 às 19:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jun 2026 às 19:25

Se depender da torcida capixaba, o hexacampeonato do Brasil na Copa do Mundo está garantido. Bares da Grande Vitória ficaram lotados neste sábado (13) para acompanhar a estreia da Seleção no torneio, em duelo contra o Marrocos.



No Triângulo das Bermudas, famosa região boêmia da Praia do Canto, na Capital, centenas de torcedores, trajados a caráter, de verde e amarelo, disputavam espaço nas ruas e nos bares para assistir à partida. 


Um dos torcedores que estava por lá era Maycon, que em entrevista ao Gazeta Esportes disse que estava bem confiante no time brasileiro e chegou a apostar que a Seleção cravaria uma vitória por 3X1 no Estádio MetLife, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. 


"Um golzinho no começo do primeiro tempo a gente acaba levando, mas depois de virada a gente acaba saindo com a vitória", disse o torcedor, que arriscou que os gols seriam de Endrick, Vini Jr. e Igor Thiago. 


Quem também acreditava em uma vitória por 3X1 era Rhay, também ouvida pelo Gazeta Esportes no Triângulo. "O mais importante é ganhar! Essa primeira fase está moleza, vamos passar rapidinho", torceu a jovem. 


Confira a seguir quando o Brasil joga:

  • Brasil x Marrocos — 1ª rodada: 13 de junho (sábado), às 19h (horário de Brasília), no Estádio MetLife, em New Jersey, nos Estados Unidos
  • Brasil x Haiti — 2ª rodada: 19 de junho (sexta-feira), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos
  • Escócia x Brasil — 3ª rodada: 24 de junho (quarta-feira), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Hard Rock, em Miami, nos Estados Unidos 

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