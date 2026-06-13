Clima de Copa: rua de Vila Velha ganha as cores do Brasil com pintura gigante

A Rua Goiânia, em Vila Velha, ganhou novas cores para que os moradores da região tenham um estímulo a mais para torcer pela Seleção Brasileira. O mural a céu aberto foi pintado no último domingo (7) e ganhou as redes sociais na estreia da Copa do Mundo, em 11 de junho.
Os desenhos foram idealizados pela designer Amanda Lobos (@maisdeumlobo), que mora próximo ao local. As imagens aéreas que têm viralizado foram registradas por Fernando Perovano, conhecido como Nandrone.
Mais de 40 pessoas ajudaram a colorir a rua, que fica na Colônia de Pesca de Itapoã. Além da comunidade pesqueira, crianças e moradores, o trabalho esteve aberto a quem mais quisesse participar. Os trabalhos começaram às 9 horas e foram finalizados quase às 20 horas.
A ideia, segundo Amanda, era unir os moradores da região como forma de retomar a emoção de decorar as ruas. Todo o asfalto e os muros foram pintados em apenas um dia, das 9h às 20h. Entretanto, os preparativos — como a lavagem da rua e dos muros, a pintura de branco e os desenhos — foram feitos no dia anterior.
Para marcar as paredes e o chão, foi utilizado um projetor. Ao todo, foram gastos cinco galões de 18 litros cada um.
“Fui desenhando tudo sem moldes. Na hora da pintura, havia indicações das tintas para que tudo ficasse harmonioso”, relata.
Antes mesmo de idealizar a pintura da rua, Amanda propôs pintar o barco de um profissional que realiza passeios na Praia de Itapoã, mas precisaram esperar o período do defeso para colocar a ideia em prática. Em meio a essas conversas, veio a ideia de pintar a rua com as cores do Brasil, que também ganham tons de vermelho, cor muito utilizada nos trabalhos da designer.
“Os vizinhos ficaram superanimados. Disseram que confiavam em mim, apesar de não conhecerem nada do meu trabalho. Fizemos diversas reuniões, criei os desenhos e apresentei”, relata.
Amanda comenta que um dos organizadores, Fellipe dos Anjos, faleceu no dia 2 de junho, em meio aos preparativos da pintura. Segundo ela, o grupo ficou em dúvida se seguiria com o projeto, mas decidiu colocá-lo em prática como forma de homenageá-lo.
"E ele era um dos que estavam mais animados e era apaixonado por futebol. Ele jogava com a camisa 21 do Itapoã FC. Fizemos tudo de forma independente, com a vaquinha dos moradores e amigos. Postei no meu perfil pedindo ajuda e convidando quem quisesse participar da pintura. Era só trazer o pincel. No dia da pintura, veio muita gente, por isso conseguimos pintar tudo no mesmo dia. A comunidade está extremamente grata e feliz com o resultado”, comenta.
Os desenhos criados foram inspirados nos símbolos da Copa. Além disso, os vizinhos pediram, por exemplo, o canarinho, a taça, a bandeira e as cores do Brasil.
“E foi assim que tudo aconteceu. Ornamentamos a rua inteira, fizemos uma coisa superdivertida com a participação de pessoas de todas as idades. O resultado ficou incrível.”
Agora, com tudo pronto, os vizinhos vão assistir aos jogos da Seleção Brasileira em um projetor montado na rua. Eles também conseguiram banheiros químicos para dar apoio aos torcedores.
Amanda Lobos trabalha com ilustração digital e este foi o primeiro projeto de pintar uma rua. Ela costuma pintar murais, fachadas e muros. Na próxima segunda-feira (13), ela viaja para o Peru para participar de um festival de muralismo chamado TierraQPinta, em Juanjuí.
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