Clima de Copa: rua de Vila Velha ganha as cores do Brasil com pintura gigante

A Rua Goiânia, em Vila Velha, ganhou novas cores para que os moradores da região tenham um estímulo a mais para torcer pela Seleção Brasileira. O mural a céu aberto foi pintado no último domingo (7) e ganhou as redes sociais na estreia da Copa do Mundo, em 11 de junho.





Os desenhos foram idealizados pela designer Amanda Lobos (@maisdeumlobo), que mora próximo ao local. As imagens aéreas que têm viralizado foram registradas por Fernando Perovano, conhecido como Nandrone.





Mais de 40 pessoas ajudaram a colorir a rua, que fica na Colônia de Pesca de Itapoã. Além da comunidade pesqueira, crianças e moradores, o trabalho esteve aberto a quem mais quisesse participar. Os trabalhos começaram às 9 horas e foram finalizados quase às 20 horas.