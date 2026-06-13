A aposta do Brasil nos 'coletes inteligentes' para voltar a brilhar na Copa do Mundo

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Todos sabem que o Brasil é o país que mais venceu Copas do Mundo até hoje.

São cinco títulos e gerações de lendas do futebol, que consolidaram a reputação do Brasil como eterno favorito, em todo início de Copa, a cada quatro anos.

Mas, depois da decepção dos últimos cinco torneios, a seleção brasileira recorreu à tecnologia para tentar sair com vantagem em 2026.

Nos bastidores das preparações, cientistas do esporte vêm acompanhando seus atletas usando tecnologia vestível, para monitorar todos os aspectos, desde a sua velocidade e batimentos cardíacos até os níveis de cansaço e recuperação de lesões.

O objetivo é um só: fornecer ao técnico da seleção, Carlo Ancelotti , e sua equipe o máximo de informações possível para ajudar na tomada de decisões que poderão definir o destino do Brasil na Copa do Mundo.

A estreia do Brasil contra o Marrocos se aproxima. E aqui mostramos como os dados coletados ajudam a seleção a se preparar para este momento.

Os coletes vestíveis

A maioria dos jogadores profissionais brasileiros usa "coletes inteligentes", equipados com sensores. Eles se parecem mais com um sutiã esportivo , usado embaixo da camisa.

Os jogadores usam os coletes nos treinamentos e nas partidas disputadas pelos seus clubes em toda a temporada. Eles geram dados detalhados sobre sua movimentação, seu desempenho e sua recuperação de lesões, se for o caso.

Esta tecnologia sofreu rápidos avanços na última década e a maioria das seleções que disputam a Copa do Mundo utiliza os mesmos sistemas de rastreamento eletrônico de desempenho.

Mas o Brasil integrou extensamente o monitoramento dos seus jogadores às suas equipes masculinas, femininas e categorias inferiores.

As informações coletadas pelos clubes individuais sobre seus atletas são retransmitidas para o departamento de ciência do esporte da seleção nacional.

Os dados permitem que os técnicos monitorem seus jogadores por toda a temporada, enquanto se preparam para suas apresentações internacionais.

"Todos os dias, quando não estamos com os jogadores, nós nos comunicamos com os clubes e eles nos enviam as informações do sistema de rastreamento sobre os jogadores", explica o fisiologista e cientista do esporte da seleção, Guilherme Passos.

"Por isso, é fácil integrá-los ao nosso banco de dados e analisar os jogadores, quando eles não estão conosco."

Como muitos dos atletas monitorados jogam no exterior, este procedimento ajuda a superar um desafio único.

Ao contrário dos treinadores dos clubes, a equipe técnica das seleções nacionais passa pouco tempo com seus astros, pois muitos deles disputam diferentes campeonatos, até mesmo em outros continentes.

Por isso, fica muito difícil comparar o desempenho de cada um e avaliar os talentos necessários para formar uma equipe com potencial de vencer a Copa do Mundo.

Mas a tecnologia de monitoramento permite que a equipe técnica brasileira acompanhe eficientemente os atletas, mesmo que eles estejam a milhares de quilômetros de distância.

"Sabemos exatamente onde estão os jogadores neste processo de transição", explica Passos.

Esta visibilidade é uma vantagem na preparação para os principais torneios.

A escolha dos jogadores

A escolha e a definição dos jogadores, suas posições e funções táticas são definidas, em grande parte, com base nos dados coletados ao longo do ano.

Alguns jogadores também chegam com lesões ou retornando de programas de reabilitação. Outros podem sofrer cargas de trabalho altas demais nos seus clubes.

Uma das aplicações mais importantes destes sistemas de monitoramento envolve o acompanhamento da recuperação de lesões dos músculos da coxa, um problema comum no futebol de elite.

Acompanhando dados como a potência e o rendimento dos jogadores em alta velocidade, os cientistas do esporte podem avaliar se um jogador poderá se recuperar com segurança de eventuais lesões, explica Passos.

"No caso de um jogador de alta velocidade, é muito importante acompanhar esta avaliação", segundo o fisiologista. "São pequenas medidas para garantir a recuperação completa do músculo."

Jogadores brasileiros como Neymar usam coletes inteligentes durante treinos e jogos pelos seus clubes Crédito: Getty Images

Os dados também podem influenciar decisões táticas.

Um jogador particularmente rápido pode jogar bem na ponta, por exemplo. E as avaliações de recuperação podem ajudar a decidir se um determinado atleta deve começar um jogo ou entrar no decorrer da partida.

"Se você tiver um jogador muito rápido, o técnico talvez pense em usá-lo em um estilo que favoreça o contra-ataque", exemplifica Passos.

A questão não é só de preparação. Os coletes inteligentes continuarão sendo usados em toda a Copa do Mundo, fornecendo dados ao vivo durante os jogos, normalmente realizados com poucos dias de intervalo.

Acompanhar o cansaço e a recuperação dos atletas ajudará a equipe técnica a identificar quem está pronto para jogar na próxima partida e quem precisará descansar um pouco mais.

O teste da tecnologia em Boston

Estivemos filmando nos Estados Unidos para uma série de TV da BBC que mostrou a tecnologia de ponta empregada pelos jogadores de futebol profissionais pelos estádios e pelos torcedores na Copa do Mundo.

O apresentador Paul Carter foi convidado a testar um colete inteligente fabricado pela companhia de tecnologia esportiva Catapult. A empresa trabalha com diversas seleções que disputam a Copa deste ano, incluindo a do Brasil.

O colete é leve e contém eletrodos que acompanham os batimentos cardíacos dentro das suas costuras, além de um dispositivo de GPS dentro de um bolso.

Para avaliar seu desempenho, Carter realizou um treinamento com a equipe do Boston Legacy, que disputa a National Women's Soccer League (NWSL), o principal campeonato americano de futebol feminino.

Após uma série de exercícios e sprints, os técnicos analisaram seu desempenho. Quando os batimentos cardíacos atingiram 177 por minuto, seus resultados foram muito modestos.

O mais surpreendente foi a avaliação conhecida como "carga do jogador". Ela revela quanto estresse físico ele gerou durante o treino.

Em comparação com um jogador de elite, Carter produziu muito mais carga por distância coberta. Em outras palavras, ele dispendeu muito mais esforço e se movimentou com muito menos eficiência.

Uma possível carreira profissional para o nosso apresentador, sem sombra de dúvida, está fora de cogitação.

O Boston Legacy, que recebeu a reportagem da BBC, estreou na National Women's Soccer League (NWSL) em 2026 Crédito: NWSL via Getty Images

Para o diretor de saúde e desempenho do Boston Legacy, Dan Jones, o monitoramento ajuda a equipe técnica a forçar suas jogadoras até o limite durante o treinamento, mas protegendo-as contra lesões.

"Existem momentos nos treinos em que observamos que estamos conseguindo menos volume ou condição física do que o planejado", explica ele. Nestes casos, a equipe de ciência do esporte pode recomendar discretamente o prolongamento de um treino, para atingir os resultados desejados.

Em um jogo recente, o Boston Legacy monitorava uma jogadora que estava retornando de uma lesão.

A equipe técnica calculou um limite de atividade em alta velocidade que fosse seguro para o seu programa de reabilitação. E os seus números foram avaliados em tempo real, ao longo de toda a partida.

"Quando ela atingiu o limite, alertamos os técnicos que deveríamos pensar em uma substituição em breve", conta o técnico. "Nós a retiramos de campo."

A decisão é dos técnicos

O futebol depende cada vez mais da tecnologia. Mas um dos principais equívocos sobre os métodos analíticos modernos é pensar que a maior quantidade de dados gera automaticamente melhores decisões.

A realidade é muito mais complexa. Guilherme Passos menciona um exemplo que permanece na sua memória.

Usando dados de rastreamento, ele identificou um jogador que corria apenas cerca de 6 km durante suas partidas. Muitos dos seus colegas de equipe corriam aproximadamente o dobro daquela distância.

Observando simplesmente os números, aquele jogador parecia ter um desempenho abaixo do normal. Mas, quando os técnicos revisaram as imagens, eles descobriram algo completamente diferente.

"Aquele jogador específico estava sempre no ponto certo, na posição tática perfeita", explica Passos. "Ele era um jogador muito eficiente."

Ele mantém a identidade do jogador em segredo, para não revelar informações táticas cruciais pouco antes da Copa do Mundo.

Os cientistas do esporte enfatizam cada vez mais esta lição: o futebol não é atletismo. Correr mais não significa, necessariamente, jogar melhor.

Um jogador com excelentes avaliações físicas pode, ainda assim, ser a escolha errada para um sistema tático específico. Excelência no posicionamento, tomada de decisões ou liderança podem ser qualidades que definem a carreira de um jogador.

E é preciso também considerar a psicologia do jogo.

"Às vezes, podemos nos surpreender com dados muito bons sobre o desempenho físico de um jogador", prossegue Passos.

"Mas o técnico pode decidir não convocá-lo por não acreditar que ele, técnica e mentalmente, possa ter bom desempenho no seu estilo de jogo."

O Brasil e muitas outras equipes que disputam a Copa do Mundo vêm usando tecnologia inteligente com seus jogadores durante os treinamentos Crédito: Getty Images

As ferramentas de análise de desempenho dos jogadores e a inteligência artificial continuam em desenvolvimento. Com isso, a quantidade de informações disponíveis para os treinadores só tende a aumentar.

Na Copa do Mundo de 2026, o assistente de futebol alimentado por IA desenvolvido pela Fifa e pela Lenovo também ajuda a fornecer feedback imediato aos técnicos e jogadores das seleções.

Conhecido como Football AI Pro, ele analisa milhões de dados, usando aprendizado de máquina e processamento de linguagem natural.

Mas, apesar da revolução tecnológica no futebol, a equipe técnica brasileira acredita que o fator decisivo ainda é o mesmo: o julgamento humano.

"Quem faz a principal diferença são as pessoas especializadas por trás da tecnologia, que analisam os dados e os traduzem em decisões práticas", explica Passos.

Para o país mais vitorioso do futebol mundial, a tecnologia inteligente pode ajudar seu técnico a colocar nos campos da Copa do Mundo o que ele acredita ser o seu melhor time.