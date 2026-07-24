A dona das próprias pernas

Madonna está de volta. Desencaretando o mundo, como sempre, e arrancando a hipocrisia do armário. Chegou com tudo: corset, véu, saia curta e coreografias ousadas. Os vinte anos de diferença entre "Confessions II " e "Confessions on a Dance Floor" soam como mais uma provocação da rainha do pop. Outra vez ela vem alertar que o corpo em movimento é uma forma de oração que dispensa intermediários e não tem prazo de validade.

Para um mundo cada vez mais chato, que ama catalogar mulheres por idade, por estética, por grau de domesticação, temos Madonna: a mulher que criou uma categoria própria. É a rainha da disrupção há mais de quarenta anos. Incomodou e incomodará sempre. Essa é a sua prova de vida.

O álbum “Confessions II” nasceu depois de uma travessia pessoal e física de Madonna. Ela quase morreu de uma infecção bacteriana grave, perdeu o irmão, ficou sete anos sem lançar nenhum disco, mas novamente nos convida a dançar, celebrar, rezar com o corpo. Madonna é toda intencional, tem muita consciência de que estamos atravessando uma espécie de abdução pela mente. E, o que é pior, de uma mente que nem é humana.