AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Sextas Crônicas

A dona das próprias pernas

Madonna é toda intencional, tem muita consciência de que estamos atravessando uma espécie de abdução pela mente. E, o que é pior, de uma mente que nem é humana

Publicado em 24 de Julho de 2026 às 04:00

Públicado em 

24 jul 2026 às 04:00
Aurê Aguiar

Colunista

Aurê Aguiar Aurê Aguiar

Madonna está de volta. Desencaretando o mundo, como sempre, e arrancando a hipocrisia do armário.  Chegou com tudo: corset, véu, saia curta e coreografias ousadas. Os vinte anos de diferença entre "Confessions II " e "Confessions on a Dance Floor" soam como mais uma provocação da rainha do pop. Outra vez ela vem alertar que o corpo em movimento é uma forma de oração que dispensa intermediários e não tem prazo de validade.

 

Para um mundo cada vez mais chato, que ama catalogar mulheres por idade, por estética, por grau de domesticação, temos Madonna: a mulher que criou uma categoria própria. É a rainha da disrupção há mais de quarenta anos. Incomodou e incomodará sempre. Essa é a sua prova de vida.

 

O álbum “Confessions II” nasceu depois de uma travessia pessoal e física de Madonna. Ela quase morreu de uma infecção bacteriana grave, perdeu o irmão, ficou sete anos sem lançar nenhum disco, mas novamente nos convida a dançar, celebrar, rezar com o corpo. Madonna é toda intencional, tem muita consciência de que estamos atravessando uma espécie de abdução pela mente. E, o que é pior, de uma mente que nem é humana.

Madonna em foto de divulgação do disco 'Confessions II' Rafael Pavarotti/Divulgação

A capa do novo disco já tem um elemento viral. Fotografada pelo brasileiro Rafael Pavarotti sobre uma pilha de caixas de som, envolta num tecido transparente em lilás e rosa-choque, Madonna cobre o corpo sem escondê-lo. O véu é um elemento constante na sua história. Véu do ritual religioso, que separa o profano do sagrado. O mesmo véu que agora está sendo exaustivamente compartilhado em montagens de IA.

 

O corset é outro elemento que Madonna capturou para si. Ele sempre foi símbolo de armadura e erotismo nos seus clipes. Remete aos arquétipos de guerreira e amante, sem abrir mão dessa contradição, porque para ela essas duas coisas nunca foram contraditórias.

 

O incômodo é o ponto. Madonna perturba com a voz, com o figurino e com o corpo, porque revoga, de uma vez, dois contratos que se esperava que ela assinasse: o do recato compulsório da idade e o da separação entre sexualidade e transcendência. Ela nunca assinou nenhum dos dois. Os incomodados que dobrem as sessões de terapia.


Veja Também 

Imagem de destaque

Show do intervalo da final da Copa tem Madonna com Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho e homenagem a Pelé

Em novo álbum, Madonna recorre às pistas de dança em músicas eletrônicas com teor existencialista

Madonna faz novamente a pista de dança de confessionário e mostra que o tempo pode ser o maior aliado de um artista

Imagem de destaque

“Confessions II”, novo disco de Madonna, chega às plataformas digitais nesta sexta (3)

Mas eu não vou escrever sobre Madonna sem citar esse deboche que foi vê-la na final da Copa da Fifa, em solo americano. A provocação começou no carro escolhido para a performance. Um manifesto sobre rodas, meio Mad Max, pós-apocalíptico, meio buggy das dunas nordestinas. Era uma máquina de improviso, construída para atravessar um terreno hostil.

 

A mesma comunidade que ela sempre protegeu estava como tripulação nessa travessia da desertificação da humanidade feita pela carro-aranha. Se era futebol-arte o que faltava, que sejam convocados os Ronaldos. Madonna mostrou que há luz no fim do túnel. Inclusive, para o insosso futebol brasileiro atual.

Madonna entre os Ronaldos

Levou Ronaldinho Gaúcho, o gênio que jogava como se a bola fosse extensão do próprio corpo, e Ronaldo Fenômeno, outro jogador que escapa à explicação convencional. Duas feras do futebol-arte brasileiro. Madonna e os nossos Ronaldos: três corpos geniais que vão muito além da estética e honram a ética de estar encarnado. Esse é um bom jeito de rezar.

 

Aurê Aguiar

Aurê Aguiar Aurê Aguiar

É jornalista e escritora, escreve quinzenalmente a coluna Sextas Crônicas

Tópicos Relacionados

Madonna Crônica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ricardo Ferraço e Casagrande se abraçam na chegada à convenção do PSB-ES (25/07/2026)
Casagrande e Ricardo Ferraço querem negociar com PSD, não com Hartung
Imagem de destaque
Jovem morre após carro cair em córrego no Sul do ES
Máscaras de Ricardo Ferraço e Renato Casagrande
Aliados de Ricardo e Casagrande querem o PSD, só não sabem o que fazer com Hartung

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados