Madonna faz novamente a pista de dança de confessionário e mostra que o tempo pode ser o maior aliado de um artista

Ter um álbum considerado um clássico da música na própria discografia não é para qualquer um. Revisitar o projeto e prometer uma continuação é um movimento ousado. Ousado até para a artista mais ousada de todos os tempos: Madonna.





Afinal, os riscos são altos, a expectativa é grande e o espaço para erro é mínimo. Mas quando o assunto é a rainha do pop, pagar para ver é quase que uma máxima na longeva carreira dela e, felizmente, o “Confessions II” faz valer todo o investimento.