Suspeitos são detidos em Mimoso do Sul com drogas vindas do Rio de Janeiro

Uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) a um carro que passava pelo km 452 da BR 101, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, terminou com a detenção de quatro pessoas e apreensão de sete quilos de drogas, além de uma carabina, na última segunda-feira (6). O material teria sido trazido do Rio de Janeiro.





Segundo a PRF, durante a abordagem, os ocupantes do veículo apresentaram informações contraditórias sobre a viagem, o que motivou uma busca minuciosa no automóvel. Em uma mala havia uma carabina de fabricação artesanal e munições, além de aproximadamente cinco quilos de maconha e pouco mais de um quilo de cocaína. Já em uma mochila havia outro tablete de cocaína. Também foram localizados R$ 3.027, quatro celulares, três cordões e um relógio.





Dois dos passageiros assumiram ser os donos da droga que havia sido adquirida no Rio de Janeiro, e um dos suspeitos também disse que a arma pertencia a ele. Uma mulher, segundo a PRF, confessou que morava havia alguns meses em uma comunidade do Rio de Janeiro e que receberia pagamento para transportar parte da droga até o Espírito Santo.





Um dos suspeitos afirmou ainda que integra uma organização criminosa e atua como liderança do tráfico em um bairro de Guarapari. De acordo com a PRF, todos foram detidos em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e levados para a Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim.





A Polícia Civil foi procurada pela reportagem, para detalhar se os suspeitos foram autuados, mas ainda não houve retorno.