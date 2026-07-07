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Ação da PRF

Suspeitos são detidos em Mimoso do Sul com drogas vindas do Rio de Janeiro

O caso aconteceu na noite de segunda-feira (6) durante uma fiscalização; quatro pessoas estavam no veículo, que foi parado na BR 101

Publicado em 07 de Julho de 2026 às 09:38

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

07 jul 2026 às 09:38
PRF apreende carabina e 7 kg de drogas em carro na BR 101 em Mimoso do Sul
Material apreendido em ação na BR 101, em Mimoso do Sul Crédito: Divulgação | PRF

Uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) a um carro que passava pelo km 452 da BR 101, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, terminou com a detenção de quatro pessoas e apreensão de sete quilos de drogas, além de uma carabina, na última segunda-feira (6). O material teria sido trazido do Rio de Janeiro


Segundo a PRF, durante a abordagem, os ocupantes do veículo apresentaram informações contraditórias sobre a viagem, o que motivou uma busca minuciosa no automóvel. Em uma mala havia uma carabina de fabricação artesanal e munições, além de aproximadamente cinco quilos de maconha e pouco mais de um quilo de cocaína. Já em uma mochila havia outro tablete de cocaína. Também foram localizados R$ 3.027, quatro celulares, três cordões e um relógio.


Dois dos passageiros assumiram ser os donos da droga que havia sido adquirida no Rio de Janeiro, e um dos suspeitos também disse que a arma pertencia a ele. Uma mulher, segundo a PRF, confessou que morava havia alguns meses em uma comunidade do Rio de Janeiro e que receberia pagamento para transportar parte da droga até o Espírito Santo.


Um dos suspeitos afirmou ainda que integra uma organização criminosa e atua como liderança do tráfico em um bairro de Guarapari. De acordo com a PRF, todos foram detidos em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e levados para a Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim. 


A Polícia Civil foi procurada pela reportagem, para detalhar se os suspeitos foram autuados, mas ainda não houve retorno. 

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