AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Economia
  • Doméstica é resgatada em condomínio de luxo no Ceará após 55 anos sem salário
Condições análogas à escravidão

Doméstica é resgatada em condomínio de luxo no Ceará após 55 anos sem salário

Trabalhadora acompanhou três gerações da mesma família desde 1971

Publicado em 07 de Julho de 2026 às 10:27

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 jul 2026 às 10:27
Auditoria-Fiscal do Trabalho
Operação resgatou trabalhadora doméstica em imóvel em condomínio de luxo em Fortaleza Divulgação/Auditoria-Fiscal do Trabalho
Uma mulher de 62 anos foi resgatada uma situação apontada como trabalho análogo à escravidão após atuar por mais de cinco décadas como empregada doméstica, sem remuneração, para uma mesma família no Ceará.
A operação foi concluída na quinta-feira (2) pela Auditoria-Fiscal do Trabalho, órgão vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego, e teve apoio do Ministério Público do Trabalho e Polícia Federal.
A Auditoria-Fiscal do Trabalho não divulgou os nomes dos empregadores nas informações enviadas à imprensa.
Segundo a investigação, a trabalhadora morava com a família em uma casa em condomínio de luxo em Fortaleza. Ela começou a trabalhar em 1971, quando tinha sete anos, e permaneceu vinculada à família até junho deste ano, sem salário regular, sem acesso à educação e em condição de dependência econômica.
A trabalhadora acompanhou três gerações da mesma família. Em 1982, mudou-se para a casa da filha da primeira empregadora, onde passou a cuidar da residência e dos três filhos do casal.
Em 2014, ainda de acordo com a fiscalização, foi transferida para outro imóvel da mesma família, onde passou a cuidar da geração seguinte, acumulando o trabalho doméstico com os cuidados de duas crianças de sete e 11 anos.
A Auditoria-Fiscal do Trabalho constatou que, apesar de trabalhar desde 1971, a mulher nunca recebeu salário. Ela estava inscrita no Cadastro Único e recebia apenas R$ 600 mensais do programa Bolsa Família.
Ainda segundo a investigação, os procedimentos relacionados ao Bolsa Família eram intermediados pela empregadora, que realizava os saques e entregava os valores à trabalhadora.
Após a fiscalização, os empregadores reconheceram vínculo empregatício apenas a partir de 21 de julho de 2014. A Auditoria-Fiscal do Trabalho, contudo, estima que os salários não pagos, férias, 13º salário, FGTS, verbas rescisórias e horas extras ultrapassam a cifra de R$ 1,5 milhão.
Os empregadores firmaram um TAC (Termo de Ajuste de Conduta) com o Ministério Público do Trabalho no qual se comprometeram a pagar R$ 50 mil em verbas rescisórias e adquirir um imóvel para a trabalhadora no valor mínimo de R$ 150 mil. Eles também devem custear as contribuições previdenciárias até que a trabalhadora se aposente.
O acordo não quita integralmente os direitos da vítima, que ainda poderá buscar na Justiça o pagamento de eventuais indenizações.
A jornada da doméstica começava por volta das 4h30, quando preparava o café da família e organizava a saída das crianças para a escola. Ao longo do dia, fazia tarefas da casa e acompanhava as crianças.
Para a Auditoria-Fiscal do Trabalho, a combinação de ausência de remuneração, dependência econômica e permanência compulsória no mesmo núcleo familiar desde a infância configura grave violação à dignidade humana e caracteriza trabalho em condições análogas à escravidão.

Veja Também 

PRF apreende carabina e 7 kg de drogas em carro na BR 101 em Mimoso do Sul

Suspeitos são detidos em Mimoso do Sul com drogas vindas do Rio de Janeiro

Imagem de destaque

O médico que teve imagem clonada por IA para vender curas milagrosas no YouTube: 'Podem estar causando danos fatais a idosos'

Imagem de destaque

A resposta de Mbappé a senadora do Paraguai: 'racismo descarado'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Ceará Trabalho Escravo fortaleza Fortaleza (CE) mulher
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Armin Braun coordena a equipe humanitária brasileira que na Venezuela
Capixaba lidera equipes de resgate em área devastada por terremotos na Venezuela
O Corpo foi encami8nhado para para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica, em Linhares
Homem é morto com dois tiros nas costas em Sooretama
Guarda de Vitória apaga símbolos de facções
Guarda de Vitória faz força-tarefa para apagar pichações de facções na Capital

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados