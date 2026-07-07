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6 raças de gato que se destacam pelos olhos azuis 

Conheça felinos que encantam pela beleza do olhar e descubra suas principais características
Portal Edicase

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Publicado em 07 de Julho de 2026 às 11:55

Com olhos azuis, esses gatos encantam pela aparência marcante e conquistam admiradores em diferentes partes do mundo (Imagem: Yuliya Alekseeva | Shutterstock)
Com olhos azuis, esses gatos encantam pela aparência marcante e conquistam admiradores em diferentes partes do mundo Crédito: Imagem: Yuliya Alekseeva | Shutterstock
Os gatos apresentam uma enorme variedade de características físicas, que vão desde diferentes padrões de pelagem até formatos de corpo, tamanho e cor dos olhos. Entre todos esses atributos, um dos que mais desperta admiração é, sem dúvida, o olhar azul. Essa coloração transmite um charme especial enão se restringe apenas aos gatos brancos, uma vez que é resultado da genética.
Abaixo, conheça algumasraças de gato que se destacam pelos olhos azuis!

1. Siamês

O siamês é elegante, inteligente, comunicativo e muito apegado ao tutor (Imagem: Linn Currie | Shutterstock)
O siamês é elegante, inteligente, comunicativo e muito apegado ao tutor Crédito: Imagem: Linn Currie | Shutterstock
O siamês é provavelmente a raça de gato mais famosa quando o assunto é olhos azuis. Originário da antiga Tailândia, esse felino possui porte médio, corpo elegante, musculoso e alongado, além de uma pelagem curta e sedosa com o tradicional padrãocolorpoint, em que as extremidades do corpo são mais escuras. Seus olhos azuis intensos, em formato levemente amendoado, são uma das marcas registradas da raça. Muito comunicativo, inteligente e afetuoso,costuma criar um vínculo extremamente forte com o tutor.

2.Ragdoll

O ragdoll é um gato de grande porte, dócil, paciente e ideal para conviver com crianças e outros animais (Imagem: Peredniankina | Shutterstock)
O ragdoll é um gato de grande porte, dócil, paciente e ideal para conviver com crianças e outros animais Crédito: Imagem: Peredniankina | Shutterstock
Originário dos Estados Unidos, oragdollé um gato de grande porte conhecido por seu temperamento extremamente dócil. Sua pelagem é longa, macia e abundante, enquanto o corpo é robusto e bastante musculoso. Todos os exemplares da raça apresentam olhos azuis, geralmente grandes, ovais e muito expressivos, que contrastam com o padrãocolorpointda pelagem.Esse bichanocostuma ser tranquilo, paciente e carinhoso, adaptando-se facilmente a famílias com crianças e outros animais.

3. Birmanês (sagrado da Birmânia) 

O birmanês é sociável, gentil, equilibrado e conhecido pelas clássicas &#8220;luvas&#8221; brancas nas patas (Imagem: Borkin Vadim | Shutterstock)
O birmanês é sociável, gentil, equilibrado e conhecido pelas clássicas “luvas” brancas nas patas Crédito: Imagem: Borkin Vadim | Shutterstock
O birmanês , também conhecido comosagrado da Birmânia, possui uma história cercada por lendas e tradições asiáticas. É um gato de porte médio a grande, com pelagemsemilonga, sedosa e de fácil manutenção. Seus olhos azuis profundos são uma das principais características da raça e harmonizam perfeitamente com as extremidades escuras e as clássicas “luvas” brancas nas patas. Muito sociável, gentil e equilibrado, gosta de receber carinhoe costuma desenvolver uma relação próxima com toda a família.

4. Balinês

O balinês é inteligente e adora brincar, explorar e aprender novos desafios (Imagem: Omaly Darcia | Shutterstock)
O balinês é inteligente e adora brincar, explorar e aprender novos desafios Crédito: Imagem: Omaly Darcia | Shutterstock
Apesar do nome, o balinês não surgiu na Indonésia, mas nos Estados Unidos como uma variedade de pelo longo do siamês. Seu corpo é magro, elegante e bastante atlético, enquanto a pelagem é fina, sedosa e sem subpelo abundante. Assim como o siamês, apresenta olhos azuis brilhantes e intensos, além do padrão colorpoint. Inteligente e bastante ativo, adora brincar, explorar ambientes e aprender novos desafios. 

5. Himalaio

O himalaio é um gato calmo, afetuoso e de pelagem longa e volumosa (Imagem: ecuadorplanet | Shutterstock)
O himalaio é um gato calmo, afetuoso e de pelagem longa e volumosa Crédito: Imagem: ecuadorplanet | Shutterstock
O himalaio surgiu do cruzamento entre opersa e o siamês, reunindo características marcantes de ambas as raças. Possui porte médio, corpo robusto, rosto arredondado e uma pelagem extremamente longa e volumosa. Seus olhos são sempre azuis, grandes e redondos, destacando ainda mais sua expressão delicada.Ele éconhecido por ser tranquilo, calmo e afetuoso.

6.Snowshoe

O snowshoe é curioso, brincalhão e sociável, reconhecido pelas marcações brancas nas patas que lembram pequenas &#8220;botas&#8221; (Imagem: MelashaCat | Shutterstock)
O snowshoe é curioso, brincalhão e sociável, reconhecido pelas marcações brancas nas patas que lembram pequenas “botas” Crédito: Imagem: MelashaCat | Shutterstock
Criado nos Estados Unidos, osnowshoenasceu a partir do cruzamento entre osiamês e gatos domésticos de pelo curto. A raça apresenta porte médio, corpo equilibrado e pelagem curta com marcações brancas características nas patas, que lembram pequenas “botas”. Seus olhos azuis são obrigatórios no padrão da raça e costumam ser grandes e muito expressivos. Inteligente, curioso e bastante sociável,elegosta de brincar, interagir com pessoas e costuma se adaptar bem a diferentes estilos de vida.

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