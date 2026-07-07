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Brasil

Muito além da estética: veja por que o design é uma ferramenta para resolver problemas

Especialista explica como a área conecta criatividade, estratégia e inovação para desenvolver soluções centradas nas pessoas

Publicado em 07 de Julho de 2026 às 12:15

Portal Edicase

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Publicado em 

07 jul 2026 às 12:15
Desenvolver o pensamento do design traz benefícios que podem ser aplicados tanto na vida profissional quanto na pessoal (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)
Desenvolver o pensamento do design traz benefícios que podem ser aplicados tanto na vida profissional quanto na pessoal Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock
O design está presente em praticamente tudo o que faz parte do cotidiano, desde aplicativos de celular até móveis, embalagens e serviços digitais. Embora muitas pessoas ainda relacionem a profissão apenas à criação de elementos visuais, a área evoluiu e passou a desempenhar um papel estratégico, unindo criatividade, inovação e planejamento para desenvolver soluções que atendam às necessidades das pessoas.
“O design é uma forma de pensar. Antes de criar qualquer solução, o designer procura entender as necessidades das pessoas, o contexto em que elas estão inseridas e como determinada experiência pode ser aprimorada. A estética é importante, mas faz parte de um processo muito maior”, diz Carolina Bustos Raffainer, coordenadora do curso de Design da ESPM.
Para a especialista, desenvolver o pensamento do design traz benefícios que podem ser aplicados tanto na vida profissional quanto na pessoal. A seguir, confira cinco deles!

1. Desenvolver a empatia

Todo projeto de design começa pela escuta e pela observação. Compreender diferentes necessidades, comportamentos e expectativas permite criar soluções mais relevantes e fortalece a capacidade de se colocar no lugar do outro.

2. Resolver problemas de forma criativa

Mais do que encontrar respostas rápidas, o design incentiva a investigar a origem dos desafios, analisar diferentes possibilidades e construir soluções inovadoras para situações complexas.
No design, o erro deixa de ser um obstáculo e passa a ser uma oportunidade de aprendizado (Imagem: Images Products | Shutterstock)
No design, o erro deixa de ser um obstáculo e passa a ser uma oportunidade de aprendizado Crédito: Imagem: Images Products | Shutterstock

3. Aprender com a experimentação

Testar, ajustar e aperfeiçoar fazem parte do processo criativo. No design, o erro deixa de ser um obstáculo e passa a ser uma oportunidade de aprendizado e evolução das ideias.

4. Ampliar o repertório

O designer está em constante contato com diferentes áreas do conhecimento, como tecnologia, cultura, comunicação, negócios e comportamento. Essa diversidade de referências amplia a capacidade de fazer conexões e enxergar novas possibilidades.

5. Pensar de forma estratégica

Além da criação visual, o design contribui para organizar informações, melhorar experiências e gerar valor para empresas, instituições e pessoas. Hoje, profissionais da área participam de decisões estratégicas em diferentes segmentos do mercado.
Na avaliação de Carolina, essas competências tornam o design cada vez mais relevante em um mundo marcado por mudanças rápidas e desafios complexos. “Vivemos em uma sociedade em constante transformação, na qual as soluções precisam acompanhar as necessidades das pessoas. O pensamento do design estimula a curiosidade, a colaboração e a capacidade de adaptação, características essenciais para inovar em qualquer área de atuação”, diz.
Outro diferencial da área é seu caráter multidisciplinar. Ao reunir conhecimentos de diferentes campos, o design favorece o trabalho colaborativo e amplia a compreensão sobre como produtos, serviços e experiências impactam a vida das pessoas.
“O designer trabalha conectando diferentes perspectivas. Além de criar objetos ou peças visuais, ele projeta experiências, organiza sistemas e busca gerar impacto positivo para a sociedade. É uma atuação que exige sensibilidade, visão estratégica e disposição para aprender continuamente”, finaliza a especialista.
Por Nagila Pires

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