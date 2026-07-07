A resposta de Mbappé a senadora do Paraguai: 'racismo descarado'

Kylian Mbappé marcou dois gols em partidas contra Senegal, Iraque e Suécia antes do pênalti convertido contra o Paraguai Crédito: Reuters

atacante francês Kylian Mbappé chamou uma senadora paraguaia de "desprezível" e de "indigna de seu cargo" após ela ter feito uma série de comentários racistas zombando de sua origem e educação.

Ela chamou Mbappé de "camaronês colonizado" que finge ser francês e o descreveu com adjetivos como "ressentido, novo-rico, arrogante e feio", insinuando também que ele havia crescido na selva cercado por macacos.

Mbappé respondeu: "Senhora Celeste Amarilla, você é uma mulher desprezível e indigna do seu cargo."

"Você não representa o Paraguai, país que demonstrou paixão e honra ao longo de toda a competição."

"Com sua imprudência e seu racismo descarado, o mundo inteiro já se esqueceu da trajetória e do esforço histórico que seus jogadores realizaram nesta Copa do Mundo, abrindo caminho para uma mulher incompetente que transmite a pior imagem possível de seu país."

"Jamais permitirei que pessoas como ela espalhem seu ódio e racismo pelo mundo."

A Federação Francesa de Futebol (FFF) anunciou planos de apresentar queixa-crime, descrevendo as declarações de Amarilla como "absolutamente repugnantes e inaceitáveis".

Em comunicado, a FFF afirmou: "Essas declarações são criminosas e repreensíveis. Devem ser processadas aqui, como em qualquer outro lugar. A FFF está denunciando o caso ao Ministério Público para que sejam tomadas as medidas legais cabíveis."

"Essas declarações envergonham tanto quem as faz quanto quem as divulga. Os jogadores da seleção francesa representam a França; é o nosso país que está sendo insultado."

O governo paraguaio afirmou que "deplora e rejeita as declarações" feitas por Amarilla, dizendo que elas são "contrárias aos valores e princípios que inspiram a convivência pacífica e o respeito à dignidade humana que nosso país promove".

Mbappé marcou o gol decisivo da França no segundo tempo da partida de sábado, garantindo a vaga nas quartas de final contra o Marrocos, em Boston, na quinta-feira (09/07).

Com sete gols, Mbappé é o artilheiro do torneio deste ano, empatado com o argentino Lionel Messi e o norueguês Erling Haaland.

O presidente francês Emmanuel Macron publicou: "Mais um gol de Kylian Mbappé. Desta vez, contra o racismo. Todo o meu apoio. Quando as palavras ferem, nossos valores respondem: dignidade, respeito, fraternidade".

Antes de Amarilla, o ex-goleiro paraguaio José Luis Chilavert havia dito que sua seleção nacional enfrentaria "um time da África".

Essas declarações também provocaram uma resposta do presidente da FFF, Philippe Diallo, que chamou Chilavert de "uma vergonha".

"Condeno veementemente as declarações racistas feitas por José Luis Chilavert contra a seleção francesa, que minam os valores de respeito, fraternidade e diversidade em nosso futebol", disse Diallo.

"Se ele já foi um grande goleiro, agora caiu em desgraça."