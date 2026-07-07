Capixaba lidera equipes de resgate em área devastada por terremotos na Venezuela

Os terremotos levaram ao chão prédios, conjuntos habitacionais, hotéis e outras construções. De acordo com o balanço oficial mais recente, divulgado nesta segunda (6), foram 3.535 mortos e 16.740 feridos em todo o país.





Braun conversou ao vivo com os apresentadores do telejornal Bom Dia ES, da TV Gazeta, Elton Ribeiro e Vanessa Calmon, nesta terça-feira (7).





“Sou o único capixaba na equipe, que é formada por bombeiros de Minas Gerais, São Paulo e Paraná. Nós temos equipe da Defesa Civil nacional e Anatel. Estamos no centro de emergência e, a uns 10 km à direita, você só vê destruição. Desde que chegamos, estamos trabalhando em busca e salvamento”, detalhou Braun.





O grupo brasileiro faz parte do INSARAG (Grupo Consultivo Internacional de Busca e Resgate), coordenado pela Organização das Nações Unidas (ONU). Com eles também estão a Argentina e está para chegar um hospital de campanha de Barbados.