Homem é morto com dois tiros nas costas em Sooretama

Um homem de 41 anos foi morto a tiros no Centro de Sooretama, no Norte do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (6). A vítima foi atingida por dois disparos nas costas.





Devido à ausência de testemunhas, os policiais militares não conseguiram informações sobre como o crime aconteceu ou quem seriam os autores. No local havia um carro modelo Peugeot com o motor ligado com diversas marcas de disparos. Um dos tiros também atingiu a janela de uma casa nas proximidades.





Ainda de acordo com a Polícia Militar (PM), durante o atendimento da ocorrência dois suspeitos em uma motocicleta foram até o pronto-socorro do município. Um deles apontou uma arma para o interior da unidade de saúde, causando pânico entre pacientes e funcionários. Após o episódio, os militares realizaram buscas na região, mas ninguém foi localizado.





Em nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Sooretama. Até o momento, ninguém foi preso.