Renovação da carteira de motorista volta a exigir exames médicos

Bons condutores, ao renovar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), vão voltar a fazer exames de aptidões física e mental. Desde junho, estão valendo as novas regras de renovação simplificada, após não avançar no Congresso a proposta de concessão automática.





Os motoristas, que não cometeram infrações de trânsito nos 12 meses anteriores ao pedido, ficam livres de taxas do Departamento de Trânsito (Detran) se mantiver o documento digital, mas terão que arcar com os testes médicos para manter o direito de dirigir.





Segundo o diretor do Detran-ES, Raphael Piekarz, as alterações decorrem das mudanças promovidas pelos parlamentares no texto da Medida Provisória 1.327/2025 do governo federal, que criava benefícios àqueles sem pontos na carteira.





“Em vez de renovação automática, entrou a renovação simplificada. Nós tínhamos a medida provisória, em dezembro, do ‘bom condutor’. A medida foi até junho e não existia a taxa do Detran e do exame. Agora, houve uma mudança e voltou com a exigência dos exames médicos e psicológicos. Com isso, tem o custo da clínica médica registrada junto ao Detran”, contou.