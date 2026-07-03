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Novas normas

Renovação da carteira de motorista volta a exigir exames médicos

Mudança nas regras mantém bons condutores livres de taxa do Detran, mas exige realização dos exames de aptidões física e mental

Publicado em 03 de Julho de 2026 às 18:45

João Guimarães

João Guimarães

Publicado em 

03 jul 2026 às 18:45
Medida reduz o custo da renovação da CNH ao manter isenção da taxa do Detran, mas preserva a obrigatoriedade dos exames.
 Reprodução/Pixabay

Bons condutores, ao renovar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), vão voltar a fazer exames de aptidões física e mental. Desde junho, estão valendo as novas regras de renovação simplificada, após não avançar no Congresso a proposta de concessão automática.


Os motoristas, que não cometeram infrações de trânsito nos 12 meses anteriores ao pedido, ficam livres de taxas do Departamento de Trânsito (Detran) se mantiver o documento digital, mas terão que arcar com os testes médicos para manter o direito de dirigir.


Segundo o diretor do Detran-ES, Raphael Piekarz, as alterações decorrem das mudanças promovidas pelos parlamentares no texto da Medida Provisória 1.327/2025 do governo federal, que criava benefícios àqueles sem pontos na carteira. 


“Em vez de renovação automática, entrou a renovação simplificada. Nós tínhamos a medida provisória, em dezembro, do ‘bom condutor’. A medida foi até junho e não existia a taxa do Detran e do exame. Agora, houve uma mudança e voltou com a exigência dos exames médicos e psicológicos. Com isso, tem o custo da clínica médica registrada junto ao Detran”, contou.

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Como era a renovação automática

A renovação automática passou a valer após a publicação da MP em dezembro de 2025. Na época, motoristas cadastrados como bons condutores, inscritos no aplicativo CNH do Brasil e sem infrações sujeitas à pontuação nos 12 meses anteriores podiam renovar a CNH sem pagar a taxa do Detran e sem realizar exames médicos ou psicológicos, desde que atendessem aos demais requisitos previstos. O procedimento permaneceu em vigor até junho de 2026 e beneficiou cerca de 40 mil condutores.

Como ficou agora

Com as alterações publicadas em junho, voltou a ser obrigatória a realização dos exames médicos e psicológicos para a renovação da CNH.


Com isso, deixou de existir a renovação totalmente automática. O modelo passou a ser chamado de renovação simplificada, já que o motorista continua dispensado do pagamento da taxa do Detran, mas precisa realizar os exames em uma clínica credenciada.

Quem tem direito à renovação simplificada

Para ter direito à isenção da taxa do Detran, o motorista precisa:


  • Estar cadastrado no Cadastro Positivo de Condutores, com o selo de bom condutor;

  • Realizar esse cadastro antes do vencimento da CNH;

  • Não ter cometido infrações de trânsito sujeitas à pontuação nos 12 meses anteriores à renovação.


O cadastro é feito no aplicativo CNH do Brasil, na aba Habilitação, acessando a opção Cadastro Positivo de Bom Condutor e realizando a adesão.

Como funciona o processo

Quando a CNH está próxima do vencimento, o condutor recebe um aviso por SMS informando sobre a necessidade de renovação.


Depois disso, deve abrir normalmente o processo de renovação no sistema do Detran. Quem atende aos critérios do programa fica isento da taxa do Detran, atualmente de R$ 252.


Após a abertura do processo, é realizada a coleta biométrica e o motorista é encaminhado para uma clínica credenciada para fazer os exames obrigatórios, que permanecem pagos pelo condutor. Os exames médicos e psicológicos podem custar, juntos, cerca de R$ 180.

Validade de CNHs é prorrogada

Em razão das mudanças, o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), por meio da Deliberação nº 278, publicada em 10 de junho de 2026, prorrogaram a validade das CNHs com vencimento entre 5 de junho e 8 de setembro de 2026. A medida foi adotada para dar tempo à Senatran de adequar os sistemas às novas regras.

O que foi mantido nas novas regras

Apesar do retorno da obrigatoriedade dos exames, a estrutura principal da proposta foi preservada. Entre os pontos mantidos estão:


  • A CNH física passa a ser opcional, permitindo ao motorista utilizar apenas a versão digital;

  • A possibilidade de renovação simplificada para condutores inscritos no Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC);

  • A dispensa da avaliação psicológica em situações específicas;

  • A criação de um teto nacional para os valores dos exames médicos e psicológicos, que será definido pela Senatran e reajustado anualmente pelo IPCA.

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