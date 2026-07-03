O gap da mobilidade: Vitória precisa de engenharia de tráfego

Sem essa especialização, Vitória continuará “enxergando” o trânsito através de suas telas, mas sem as mãos técnicas necessárias para consertá-lo. A gestão de trânsito não é um caso de polícia; é um desafio de engenharia, logística e urbanismo.





*Eduardo Borges é diretor do Sinduscon-ES, engenheiro civil e mestre em Urbanismo