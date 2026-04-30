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Construção inovadora, futuro sustentável

Construção inovadora muda o jeito de construir e reduz os impactos ambientais

Inovadora porque utiliza novos processos, novas tecnologias e novos materiais para produzir edifícios e infraestruturas mais eficientes, seguros e sustentáveis.

Publicado em 30 de Abril de 2026 às 17:36

Públicado em 

30 abr 2026 às 17:36
Arquitetura e Construção

Colunista

Arquitetura e Construção

Construção inovadora muda o jeito de construir e reduz os impactos Ambientais
Construção inovadora muda o jeito de construir e reduz os impactos ambientais Shutterstock

*Por Douglas Vaz


A construção sustentável é decisiva para que o Brasil avance rumo às metas climáticas, unindo inovação, conforto e baixo impacto ambiental. Por isso, o setor da construção tem uma importância estratégica para reduzir a emissão de gases de efeito estufa e já contribui, através de construções mais eficientes e sustentáveis, para essa redução.

Devido à relevância dessa temática, a terceira edição da ES Construção, que acontece de 8 a 10 de julho, no Pavilhão de Carapina, na Serra, traz o tema "Construção inovadora, futuro sustentável".

Isso porque esse modelo utiliza novos processos, novas tecnologias e novos materiais para produzir edifícios e infraestruturas mais eficientes, seguros e sustentáveis. No Espírito Santo, a ES Construção é a vitrine que expõe essas novidades.

A utilização dos módulos pré-fabricados, por exemplo, como a construção modular, tem se destacado nas edições da ES Construção. Outro exemplo é o steel frame, que usa técnicas de produção mais rápidas e eficientes para reduzir o desperdício no canteiro e o tempo de construção.

E, ainda, o uso do BIM, uma modelagem que está em sintonia com o tema. Sabemos que a inovação leva à sustentabilidade, através do desenvolvimento de projetos que minimizam o impacto ambiental, utilizam materiais reciclados, energias renováveis, e promovem a eficiência energética nos edifícios.

A ES Construção apresenta esse cenário, por meio de palestras que debatem mecanismos em prol de um futuro sustentável, com cidades inteligentes, que oferecem qualidade de vida a seus moradores.

Com mais de 14 mil unidades habitacionais em construção na Grande Vitória, a indústria da construção no Espírito Santo continua sendo o motor para o desenvolvimento do Estado e a propulsora de inovação e sustentabilidade. 


* Douglas Vaz é presidente do Sindicato da Indústria da Construção (Sinduscon-ES).

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Análises semanais do setor da construção civil, engenharia, arquitetura e decoração, com especialistas do Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon-ES), Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (CAU-ES), e Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-ES).

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