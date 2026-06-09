Motorista foge da PRF e é flagrado com 52 kg de droga em Cariacica

Cerca de 52 quilos de pasta base de cocaína foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Cariacica, nesta terça-feira (9). A droga estava escondida em um Fiat Toro cujo motorista fugiu de uma fiscalização na BR 101. Após perseguição, ele foi abordado na ES 080, em Cariacica Sede.





O entorpecente foi localizado em um compartimento oculto do veículo com o auxílio de um cão farejador da corporação. Durante a abordagem, o motorista apresentou versões contraditórias. Inicialmente, afirmou ter recebido a droga em Belo Horizonte, Minas Gerais, e que faria a entrega em Cariacica.





Ele foi encaminhado para uma delegacia da Polícia Civil, que ficará responsável pela investigação. Como a ocorrência ainda está em andamento, não há informações sobre as medidas adotadas em relação ao condutor. O nome dele não foi divulgado.