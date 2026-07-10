Incêndio de grandes proporções atinge área de vegetação em Colatina

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de vegetação no Morro do Vicente Soela, no bairro Carlos Germano Naumann, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na quinta-feira (9).





Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo foi intensificado pela grande quantidade de vegetação seca, pela altura da mata e pelas condições do vento, que levaram a fumaça em direção às residências próximas. Apesar da intensidade das chamas, ninguém ficou ferido.





Para conter o incêndio, os bombeiros montaram três frentes de combate. As equipes apagaram as chamas e molharam a vegetação às margens da via para impedir que o fogo se alastrasse e atingisse as proximidades de uma unidade do Sanear e de uma escola do bairro.





Após controlar o incêndio, os militares permaneceram no local monitorando a área para evitar o surgimento de novos focos.