Veja imagens

Canal da Costa: parque terá cerca de um terço do tamanho anunciado

Prefeitura de Vila Velha divulga desde 2024 que obra teria 2,15 quilômetros de extensão, mas mapas e documentos apontam intervenções em pouco mais de 700 metros

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 17:56

Obras de tamponamento do Canal da Costa, em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

A Prefeitura de Vila Velha vem divulgando, há quase dois anos, que a cobertura do Canal da Costa teria mais de dois quilômetros de extensão e receberia, sobre a estrutura, um parque linear com a mesma dimensão. No entanto, levantamento feito por A Gazeta, a partir do cruzamento de informações de mapas de navegação e documentos técnicos, mostra que o parque linear, na verdade, terá cerca de um terço do tamanho anunciado.

Não apenas o parque será menor. A parte do canal que será coberta, no trecho sob a Terceira Ponte, também é de 707 metros, em vez dos 2,15 quilômetros divulgados em textos e vídeos pela administração.

Em todos os textos de divulgação da obra publicados no site da prefeitura sobre as intervenções do Canal da Costa, a administração da cidade informou que a galeria de macrodrenagem teria 2,15 quilômetros,

Desde julho de 2024, textos e vídeos publicados no site da prefeitura afirmam que a galeria por onde as águas passariam totalizaria 2,15 quilômetros, e que sobre ela seria "construído um parque linear com a mesma extensão". Essas informações foram reforçadas em publicações feitas ao longo de 2025, ano em que foi assinada a ordem de serviço e as obras tiveram início.

A Gazeta encontrou seis matérias de divulgação com essa mesma afirmação, publicadas em 2024 e 2025. Ao longo desta matéria, você pode conferir as capturas de tela realizadas por nossa equipe.

Notícia publicada no site da prefeitura em julho de 2024 e janeiro de 2025 Crédito: Reprodução

Em 7 de julho, cerca de sete meses após a assinatura da ordem de serviço, o Executivo municipal voltou a informar que cobriria mais de 2 quilômetros do canal e construiria um parque linear com a mesma dimensão. "O projeto, executado pela Prefeitura de Vila Velha em parceria com o governo estadual, prevê a transformação de 2,15 quilômetros do canal em um parque linear", informou.

Notícia publicada no site da prefeitura em julho de 2025 Crédito: Reprodução

E não foram somente os textos publicados no site da prefeitura que destacaram essas dimensões. Em 23 de junho de 2025, o prefeito Arnaldinho Borgo (PSDB) também fez uma publicação nas redes sociais reforçando esse número. "Serão 2,15 km de infraestrutura, saneamento, lazer e esporte, com a criação de um parque linear de ponta a ponta, embaixo da Terceira Ponte", detalhou.

Arnaldinho reforça que parque linear teria 2,1 quilômetros de extensão Crédito: Reprodução Instagram

Mapas apontam que obra tem menos de 1 quilômetro

Pela promessa da prefeitura, o trecho contemplado para construção das galerias fica entre a Avenida Champagnat e a Rua João Joaquim da Mota (na altura do 38º Batalhão de Infantaria). De acordo com a própria prefeitura, em resposta ao questionamento da reportagem nesta semana, a extensão linear é de 707 metros.

Já a área que vai receber o parque linear é ainda menor: compreende o trecho entre a Rua Anésio Alvarenga e a Avenida Champagnat, após a travessia de pedestres. A informação foi confirmada pela prefeitura.

A reportagem de A Gazeta também utilizou mapas de navegação para medir a distância entre uma rua e outra e comparou os dados com imagens do projeto. Tanto para a implantação das galerias (imagem abaixo) quanto para a construção do parque, a extensão é de menos de um quilômetro.

Trecho entre a Avenida Champagnat e o 38º BI tem cerca de 1 quilômetro Crédito: Reprodução Google Maps

Para chegar à dimensão anunciada pela prefeitura, seria necessário fechar todo o valão ao longo da Rua São Paulo, chegando até a Avenida Carioca. Mas o município já informou que esse trecho não será tampado nem ganhará parque linear, conforme revelado por A Gazeta nesta semana.

21,99 MILHÕES É O CUSTO TOTAL DA OBRA

Projeto da prefeitura mostra o trecho do Canal da Costa que será tamponado Crédito: Reprodução

O que diz a prefeitura agora?

Na última quarta-feira, em resposta à reportagem, a Secretaria de Obras e Projetos Estruturantes da Prefeitura de Vila Velha afirmou que o trecho linear entre o 38º BI e a Avenida Champagnat, efetivamente contemplado pela obra de tamponamento, tem cerca de 707 metros, "conforme previsto no projeto executivo e nas informações disponíveis para consulta pública".

A intervenção chega a 2,15 quilômetros, nos cálculos da administração, porque um mesmo trecho foi contabilizado duas vezes — uma vez que a obra conta com "galerias duplas".

De acordo com a administração, no trecho de 707 metros, o projeto prevê a implantação de duas linhas paralelas de galerias de concreto ao longo do mesmo segmento do canal. "Por essa razão, a medição técnica da obra considerou a extensão total das estruturas de drenagem instaladas, resultando em aproximadamente 1,4 quilômetro de galerias nesse trecho específico", diz o Executivo.

Também foi incluído na conta outro ponto que receberá obras de macrodrenagem, mas que não será coberto: do 38º BI até a foz do Canal da Costa).

"Considerando esse conjunto de intervenções ao longo do canal, o sistema de macrodrenagem totaliza 2,15 quilômetros. A metragem divulgada considera, portanto, a extensão total das estruturas de drenagem previstas em projeto, e não apenas a extensão linear visível da área de tamponamento".

Projeção do parque linear em construção sobre o Canal da Costa, em Vila Velha Crédito: Reprodução

A Secretaria de Estado de Governo (SEG), responsável pelo repasse de recursos à obra, confirmou que a solicitação apresentada pela prefeitura ao "Fundo Cidades-Adaptação às Mudanças Climáticas", compreende o trecho do canal sob a Terceira Ponte com extensão de 707 metros, conforme coordenadas geográficas e descritivo estrutural apresentados.

E qual o real tamanho do parque linear?

Já sobre os 2 quilômetros de parque linear anunciados, a prefeitura agora informa que a estrutura composta por praças e quadras ficará entre a Rua Anésio Alvarenga e deve ultrapassar o limite da Champagnat. Pelos mapas de navegação, ficará em um trecho de cerca de 750 metros, aproximadamente um terço do tamanho anunciado desde 2024.

Parque linear ficará em um techo de 750 metros Crédito: Reprodução Google Maps

Prefeito fala em 2,1 mil metros quadrados

Nas redes sociais, o prefeito chegou a publicar um vídeo citando que o parque teria 2,1 mil metros quadrados (e não quilômetros). A publicação foi feita pelo mandatário após visita para conferir o andamento das obras com o governador Renato Casagrande (PSB) e a secretária de Estado de Governo, Emanuela Pedroso.

Mas esse número também não se sustenta tecnicamente. Considerando a extensão de 750 metros e apenas a largura de seis metros da galeria dupla, o parque já chegaria a 4.500 metros quadrados.

O relatório completo do parque linear, ao qual a reportagem teve acesso, mostra que a área total prevista é de 10,2 mil metros quadrados.

Projeto da quadra mostra parque linear com 10,2 mil metros quadrados Crédito: Reprodução

O que diz a prefeitura - Nota na íntegra A Secretaria de Obras e Projetos Estruturantes da Prefeitura de Vila Velha esclarece que o trecho linear efetivamente contemplado pela obra de tamponamento no Canal da Costa possui cerca de 707 metros, conforme previsto no projeto executivo e nas informações disponíveis para consulta pública.



Nesse trecho, o projeto prevê a implantação de galerias duplas, ou seja, duas linhas paralelas de galerias de concreto ao longo do mesmo segmento do canal. Por essa razão, a medição técnica da obra considera a extensão total das estruturas de drenagem instaladas, resultando em aproximadamente 1,4 quilômetro de galerias nesse trecho específico.



Esse segmento está compreendido entre o entorno do 38º Batalhão de Infantaria do Exército e, aproximadamente, a Avenida Champagnat, englobando o percurso sob a Terceira Ponte e o avanço urbano nesse eixo, logo após a ponte de pedestres, do outro lado da Champagnat.



Desde o início, o objetivo principal da intervenção é a macrodrenagem, como parte do programa de combate aos alagamentos no município. Além do trecho citado, o restante do Canal da Costa, até a sua foz, recebe obras de macrodrenagem que permitem maior velocidade de escoamento das águas até a Estação de Bombeamento de Águas Pluviais (EBAP). Considerando esse conjunto de intervenções ao longo do canal, o sistema de macrodrenagem totaliza 2,15 quilômetros. O trecho no sentido Ebap não recebe a instalação de galerias, pois é onde são realizadas as visitas para limpeza do canal e desobstrução do caminho das águas.



A metragem divulgada considera, portanto, a extensão total das estruturas de drenagem previstas em projeto, e não apenas a extensão linear visível da área de tamponamento. O parque linear, por sua vez, possui escopo distinto da obra de macrodrenagem e será implantado no trecho compreendido entre a Rua Anesio Alvarenga e a Avenida Champagnat, após a travessia de pedestres.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta