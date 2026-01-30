Canal da Costa: parque terá cerca de um terço do tamanho anunciado

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 17:56
A Prefeitura de Vila Velha vem divulgando, há quase dois anos, que a cobertura do Canal da Costa teria mais de dois quilômetros de extensão e receberia, sobre a estrutura, um parque linear com a mesma dimensão. No entanto, levantamento feito por A Gazeta, a partir do cruzamento de informações de mapas de navegação e documentos técnicos, mostra que o parque linear, na verdade, terá cerca de um terço do tamanho anunciado.
Não apenas o parque será menor. A parte do canal que será coberta, no trecho sob a Terceira Ponte, também é de 707 metros, em vez dos 2,15 quilômetros divulgados em textos e vídeos pela administração.
Em todos os textos de divulgação da obra publicados no site da prefeitura sobre as intervenções do Canal da Costa, a administração da cidade informou que a galeria de macrodrenagem teria 2,15 quilômetros,
Desde julho de 2024, textos e vídeos publicados no site da prefeitura afirmam que a galeria por onde as águas passariam totalizaria 2,15 quilômetros, e que sobre ela seria "construído um parque linear com a mesma extensão". Essas informações foram reforçadas em publicações feitas ao longo de 2025, ano em que foi assinada a ordem de serviço e as obras tiveram início.
A Gazeta encontrou seis matérias de divulgação com essa mesma afirmação, publicadas em 2024 e 2025. Ao longo desta matéria, você pode conferir as capturas de tela realizadas por nossa equipe.
Em 7 de julho, cerca de sete meses após a assinatura da ordem de serviço, o Executivo municipal voltou a informar que cobriria mais de 2 quilômetros do canal e construiria um parque linear com a mesma dimensão. "O projeto, executado pela Prefeitura de Vila Velha em parceria com o governo estadual, prevê a transformação de 2,15 quilômetros do canal em um parque linear", informou.
E não foram somente os textos publicados no site da prefeitura que destacaram essas dimensões. Em 23 de junho de 2025, o prefeito Arnaldinho Borgo (PSDB) também fez uma publicação nas redes sociais reforçando esse número. "Serão 2,15 km de infraestrutura, saneamento, lazer e esporte, com a criação de um parque linear de ponta a ponta, embaixo da Terceira Ponte", detalhou.
Pela promessa da prefeitura, o trecho contemplado para construção das galerias fica entre a Avenida Champagnat e a Rua João Joaquim da Mota (na altura do 38º Batalhão de Infantaria). De acordo com a própria prefeitura, em resposta ao questionamento da reportagem nesta semana, a extensão linear é de 707 metros.
Já a área que vai receber o parque linear é ainda menor: compreende o trecho entre a Rua Anésio Alvarenga e a Avenida Champagnat, após a travessia de pedestres. A informação foi confirmada pela prefeitura.
A reportagem de A Gazeta também utilizou mapas de navegação para medir a distância entre uma rua e outra e comparou os dados com imagens do projeto. Tanto para a implantação das galerias (imagem abaixo) quanto para a construção do parque, a extensão é de menos de um quilômetro.
Para chegar à dimensão anunciada pela prefeitura, seria necessário fechar todo o valão ao longo da Rua São Paulo, chegando até a Avenida Carioca. Mas o município já informou que esse trecho não será tampado nem ganhará parque linear, conforme revelado por A Gazeta nesta semana.
É O CUSTO TOTAL DA OBRA
Na última quarta-feira, em resposta à reportagem, a Secretaria de Obras e Projetos Estruturantes da Prefeitura de Vila Velha afirmou que o trecho linear entre o 38º BI e a Avenida Champagnat, efetivamente contemplado pela obra de tamponamento, tem cerca de 707 metros, "conforme previsto no projeto executivo e nas informações disponíveis para consulta pública".
A intervenção chega a 2,15 quilômetros, nos cálculos da administração, porque um mesmo trecho foi contabilizado duas vezes — uma vez que a obra conta com "galerias duplas".
De acordo com a administração, no trecho de 707 metros, o projeto prevê a implantação de duas linhas paralelas de galerias de concreto ao longo do mesmo segmento do canal. "Por essa razão, a medição técnica da obra considerou a extensão total das estruturas de drenagem instaladas, resultando em aproximadamente 1,4 quilômetro de galerias nesse trecho específico", diz o Executivo.
Também foi incluído na conta outro ponto que receberá obras de macrodrenagem, mas que não será coberto: do 38º BI até a foz do Canal da Costa).
"Considerando esse conjunto de intervenções ao longo do canal, o sistema de macrodrenagem totaliza 2,15 quilômetros. A metragem divulgada considera, portanto, a extensão total das estruturas de drenagem previstas em projeto, e não apenas a extensão linear visível da área de tamponamento".
A Secretaria de Estado de Governo (SEG), responsável pelo repasse de recursos à obra, confirmou que a solicitação apresentada pela prefeitura ao "Fundo Cidades-Adaptação às Mudanças Climáticas", compreende o trecho do canal sob a Terceira Ponte com extensão de 707 metros, conforme coordenadas geográficas e descritivo estrutural apresentados.
Já sobre os 2 quilômetros de parque linear anunciados, a prefeitura agora informa que a estrutura composta por praças e quadras ficará entre a Rua Anésio Alvarenga e deve ultrapassar o limite da Champagnat. Pelos mapas de navegação, ficará em um trecho de cerca de 750 metros, aproximadamente um terço do tamanho anunciado desde 2024.
Nas redes sociais, o prefeito chegou a publicar um vídeo citando que o parque teria 2,1 mil metros quadrados (e não quilômetros). A publicação foi feita pelo mandatário após visita para conferir o andamento das obras com o governador Renato Casagrande (PSB) e a secretária de Estado de Governo, Emanuela Pedroso.
Mas esse número também não se sustenta tecnicamente. Considerando a extensão de 750 metros e apenas a largura de seis metros da galeria dupla, o parque já chegaria a 4.500 metros quadrados.
O relatório completo do parque linear, ao qual a reportagem teve acesso, mostra que a área total prevista é de 10,2 mil metros quadrados.
O que diz a prefeitura - Nota na íntegra
A Secretaria de Obras e Projetos Estruturantes da Prefeitura de Vila Velha esclarece que o trecho linear efetivamente contemplado pela obra de tamponamento no Canal da Costa possui cerca de 707 metros, conforme previsto no projeto executivo e nas informações disponíveis para consulta pública.
Nesse trecho, o projeto prevê a implantação de galerias duplas, ou seja, duas linhas paralelas de galerias de concreto ao longo do mesmo segmento do canal. Por essa razão, a medição técnica da obra considera a extensão total das estruturas de drenagem instaladas, resultando em aproximadamente 1,4 quilômetro de galerias nesse trecho específico.
Esse segmento está compreendido entre o entorno do 38º Batalhão de Infantaria do Exército e, aproximadamente, a Avenida Champagnat, englobando o percurso sob a Terceira Ponte e o avanço urbano nesse eixo, logo após a ponte de pedestres, do outro lado da Champagnat.
Desde o início, o objetivo principal da intervenção é a macrodrenagem, como parte do programa de combate aos alagamentos no município. Além do trecho citado, o restante do Canal da Costa, até a sua foz, recebe obras de macrodrenagem que permitem maior velocidade de escoamento das águas até a Estação de Bombeamento de Águas Pluviais (EBAP). Considerando esse conjunto de intervenções ao longo do canal, o sistema de macrodrenagem totaliza 2,15 quilômetros. O trecho no sentido Ebap não recebe a instalação de galerias, pois é onde são realizadas as visitas para limpeza do canal e desobstrução do caminho das águas.
A metragem divulgada considera, portanto, a extensão total das estruturas de drenagem previstas em projeto, e não apenas a extensão linear visível da área de tamponamento. O parque linear, por sua vez, possui escopo distinto da obra de macrodrenagem e será implantado no trecho compreendido entre a Rua Anesio Alvarenga e a Avenida Champagnat, após a travessia de pedestres.
