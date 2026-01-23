Sem cobertura

Canal da Costa: Avenida Carioca vai continuar com valão a céu aberto

Projeto para tapar o canal e instalar um parque linear vai até a Avenida Champagnat e não se estende até a frente de shopping

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 17:42

Cobertura do Canal da Costa não vai contemplar o trecho da Avenida Carioca, na entrada de Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

O tamponamento do Canal da Costa, em Vila Velha, avança e já não se vê mais o esgoto correndo a céu aberto em boa parte da Rua São Paulo como no passado. O projeto criou a expectativa de que a entrada da cidade também mudasse, uma vez que, hoje, quem chega ao município pela Terceira Ponte se depara com o mesmo canal à frente do Shopping Praia da Costa, com mau cheiro e prejudicando o visual da região. Mas esse cenário vai permanecer o mesmo.

De acordo com a Prefeitura de Vila Velha, serão tampados aproximadamente 2,15 quilômetros de canal a partir das imediações do 38º Batalhão de Infantaria (BI) do Exército. Com essa extensão, a cobertura do canal terminará na altura da Avenida Champagnat. Dessa forma, não se estenderá pela Avenida Carioca e, consequentemente, não mudará o cenário da entrada da cidade.

Questionada por A Gazeta sobre a razão de o valão não ser totalmente fechado, a prefeitura informa que o tamponamento foi pensado para ser feito na área que já contava com a cobertura no passado. O Executivo municipal ainda reforça não haver previsão para mudar a situação na Avenida Carioca.

Sem projeto para revitalizar a chegada da cidade, o valão da Avenida Carioca será um dos únicos da região com esgoto a céu aberto, uma vez que, mais à frente, o Canal Bigossi, em frente ao Terminal de Vila Velha, também será tapado e ganhará um parque linear.

Trecho do Canal da Costa que será tapado, embaixo da Terceira Ponte Crédito: Fernando Madeira

Obras prontas em 2026

A Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura informa que o cronograma divulgado anteriormente, que prevê a conclusão do tamponamento do Canal da Costa, segue mantido, mas está condicionado às condições climáticas. “Até o momento, a obra apresenta avanço dentro do previsto para a etapa em execução, com serviços de macrodrenagem e implantação das galerias no trecho contemplado pelo projeto”, afirma, por meio de nota.

A secretaria confirma que a intervenção vai se estender por, aproximadamente, 2,15 quilômetros e inclui a construção de uma galeria dupla, com duas células de 4,10 metros de comprimento por 3 metros de largura. Com a obra, os acumulados de chuva serão levados até a Estação de Bombeamento de Águas Pluviais (Ebap) Foz da Costa.

A proposta é reduzir alagamentos na cidade. Após a conclusão da estrutura de drenagem, terá início a implantação do parque linear, com equipamentos públicos como quadra poliesportiva, pista de skate, parquinhos, área para cães, academia ao ar livre e estacionamentos.

O planejamento estabelece que a canalização será executada de jusante para montante, ou seja, do trecho final do canal em direção à nascente. A partir dali, os serviços avançarão pela Avenida Dom Jorge Menezes, seguindo pela Castelo Branco, Henrique Moscoso e chegando até a Avenida Champagnat, próximo ao laboratório Pretti.

A obra foi iniciada em abril de 2025, após a emissão das licenças ambientais pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema).

O projeto, orçado em cerca de R$ 22 milhões, é financiado com recursos do Fundo Cidades – Adaptação às Mudanças Climáticas, gerido pela Secretaria de Estado do Governo, em parceria com a Prefeitura de Vila Velha.

Parque Linear construído sobre o Canal da Costa, em Vila Velha 1 de 11

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta