Criança sofre queimaduras com água fervente ao preparar café em Cachoeiro

Um menino de onze anos queimou parte da barriga e a genital com água fervente em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (13).

A mãe dele contou ao Núcleo de Operações e Transporte Aéreo que o menor estava preparando um café quando o acidente doméstico aconteceu. Ele foi socorrido e levado em condição estável para o Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória, em Vitória.