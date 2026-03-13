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Criança sofre queimaduras com água fervente ao preparar café em Cachoeiro

Publicado em 13/03/2026 às 19h06
Criança foi socorrida pelo Notaer e levada para um hospital em Vitória

Um menino de onze anos queimou parte da barriga e a genital com água fervente em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (13).

A mãe dele contou ao Núcleo de Operações e Transporte Aéreo que o menor estava preparando um café quando o acidente doméstico aconteceu. Ele foi socorrido e levado em condição estável para o Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória, em Vitória

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