Criança sofre queimaduras com água fervente ao preparar café em Cachoeiro
Publicado em 13/03/2026 às 19h06
Um menino de onze anos queimou parte da barriga e a genital com água fervente em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (13).
A mãe dele contou ao Núcleo de Operações e Transporte Aéreo que o menor estava preparando um café quando o acidente doméstico aconteceu. Ele foi socorrido e levado em condição estável para o Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória, em Vitória.