Jovem é baleado enquanto fazia churrasco em rua na Serra

Um jovem de 22 anos foi baleado na perna enquanto fazia um churrasco com colegas na rua em Maringá, na Serra, na madrugada deste domingo (14). Segundo a Polícia Militar, ele relatou que o atirador passou em um carro, disparando na direção de quem estava no local.





A vítima, que foi socorrida para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, não soube informar qual seria a motivação do crime e os envolvidos. O caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Ninguém foi preso.