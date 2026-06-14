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Bairro Maringá

Jovem é baleado enquanto fazia churrasco em rua na Serra

Publicado em

14 jun 2026 às 11:46

Um jovem de 22 anos foi baleado na perna enquanto fazia um churrasco com colegas na rua em Maringá, na Serra, na madrugada deste domingo (14). Segundo a Polícia Militar, ele relatou que o atirador passou em um carro, disparando na direção de quem estava no local. 


A vítima, que foi socorrida para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, não soube informar qual seria a motivação do crime e os envolvidos. O caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Ninguém foi preso.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Bairro Canaã

Homem morre após ser baleado em praça de Viana; família aponta dívida

Publicado em 14/06/2026 às 13:21
Jonathan Carvalho dos Santos, de 35 anos, morto a tiros em Viana
Jonathan Carvalho dos Santos, de 35 anos, morto a tiros em Viana Redes Sociais

Um homem de 35 anos, identificado como Jonathan Carvalho dos Santos, morreu após ser baleado na Praça de Canaã, em Viana, nas proximidades de um bar, na madrugada deste domingo (14). Uma familiar da vítima contou à Polícia Militar que o atirador seria o dono de uma loja em Cariacica, para quem Jonathan devia uma quantia em dinheiro. 


Após ser ferido, o homem chegou a ser levado para o Pronto Atendimento (PA) de Arlindo Villaschi, mas já deu entrada na unidade de saúde sem vida. A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Viana. Até a publicação desta matéria, ninguém havia sido preso. 

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Redação de A Gazeta

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Redação de A Gazeta
Loteria

Mega-Sena 3018: veja números sorteados para prêmio de R$ 12 milhões

Publicado em 14/06/2026 às 11:32
Mega-Sena 3016: veja números sorteados para prêmio de R$ 12 milhões

A Caixa Econômica Federal realizou às 11h deste domingo (14) o sorteio do concurso 3.018 da Mega-Sena, que estava acumulado em R$ 12 milhões. Os números sorteados foram: 05 - 06 - 17 - 27 - 57 - 58.


Ninguém acertou as seis dezenas e o prêmio acumulou em R$ 16 milhões.


O concurso estava previsto para a noite de sábado (13), mas foi adiado porque a Caixa decidiu remanejar os sorteios das loterias nos dias em que a Seleção Brasileira disputa partidas pela Copa do Mundo.

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Redação de A Gazeta

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Redação de A Gazeta
Mudança

Mega-Sena e outras loterias têm sorteios adiados por jogos do Brasil

Publicado em 14/06/2026 às 07:47

A Caixa Econômica Federal anunciou o adiamento dos sorteios das loterias que estavam marcados para os dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo. Por isso, os concursos da Mega-Sena, Super Sete, Dia de Sorte, Lotofácil, Quina, Lotomania, Dupla Sena, Timemania e +Milionária, previstos para a noite de sábado (13), dia da estreia da Seleção Brasileira no Mundial, ainda estão sem resultados. Os sorteios foram remarcados para a manhã deste domingo (14), às 11h.


As apostas foram encerradas às 20h de sábado, mas os bolões online tiveram o prazo de venda estendido e poderão ser adquiridos até as 10h30 deste domingo, meia hora antes dos sorteios. Segundo a Caixa, a medida busca "assegurar a ampla participação dos apostadores, bem como garantir a regularidade, transparência e segurança dos processos".


No dia 19 de junho, quando a Seleção enfrentará o Haiti, os concursos serão realizados às 8h30 do dia seguinte. Já em 24 de junho, data do jogo contra a Escócia, os sorteios ocorrerão no domingo (25), no mesmo horário.

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Redação de A Gazeta

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Redação de A Gazeta
Trânsito

Terceira Ponte tem interdição parcial para corrida neste domingo

Publicado em 14/06/2026 às 07:25
Terceira Ponte tem interdição parcial para corrida neste domingo
Ceturb-ES

A Terceira Ponte está parcialmente interditada no sentido Vitória-Vila Velha, na manhã deste domingo (14), para a Corrida da Escola de Aprendizes-Marinheiros do Espírito Santo (Eames). O bloqueio teve início às 6h e a previsão de liberação total é às 9h.


Durante a realização da prova, duas das três pistas são destinadas aos atletas, enquanto uma permanece aberta para a circulação de veículos.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Norte do ES

Motociclista morre após bater em árvore em Aracruz

Publicado em 13/06/2026 às 16:47
Motocicleta envolvida no acidente que deixou uma pessoa morta Leitor | A Gazeta

Um motociclista morreu após bater em uma árvore na zona rural de Aracruz, no Norte do Espírito Santo. O caso ocorreu na manhã deste sábado (13). A identidade da vítima não foi divulgada. 

De acordo com a Polícia Militar (PM), testemunhas disseram que o motociclista perdeu o controle em uma curva. A morte foi constatada pelo Corpo de Bombeiros ainda no local do acidente. 


A Polícia Científica do Espírito Santo foi acionada pela reportagem para mais detalhes, mas não houve retorno até a publicação desta matéria. 

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André Borghi

Repórter / [email protected]
André Borghi
Atenção

Motoristas enfrentam trânsito intenso em vias de Vila Velha

Publicado em 13/06/2026 às 14:20
Trânsito intenso é registrado em vias da Glória e da Praia da Costa, em Vila Velha Google Maps/Waze/Reprodução

Motoristas que trafegam pelos bairros Glória e Praia da Costa, em Vila Velha, no início da tarde deste sábado (13), estão encontrando diversos pontos de lentidão, com fluxo intenso de veículos, segundo informações dos aplicativos Google Maps e Waze.


Na Glória, alguns pontos afetados, próximos ao Polo de Moda, são as Ruas Santa Terezinha, Aurora, Getúlio Vargas e Santa Rosa. Já na Praia da Costa, trechos das Avenidas Luciano das Neves e Jerônimo Monteiro, bem como a Rua Antônio Ataíde, registram retenção.


A Guarda de Vila Velha e a Polícia Militar foram acionadas para explicar os motivos das ocorrências na região. O texto será atualizado quando houver resposta.

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Caroline Freitas

Repórter / [email protected]
Caroline Freitas
Acidente

Picape invade e destrói parte de casa à margem da BR 101, em Sooretama

Publicado em 13/06/2026 às 10:23

Uma casa localizada às margens da BR 101, no Trevo do Alegre, em Sooretama foi parcialmente destruída após ser atingida por um carro desgovernado. O acidente foi na tarde de sexta-feira (12), por volta das 16 horas, mas imagens gravadas do local começaram a ser compartilhadas neste sábado nas redes sociais.


Segundo a Ecovias Capixaba, concessionária da rodovia, uma motociclieta também estaria envolvida no episódio que levou o motorista de uma picape da Fiat (modelo não especificado) a perder o controle e invadir o imóvel, próximo ao quilômetro 126, no Norte do Espírito Santo.


A dinâmica do acidente não foi revelada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). O passageiro do carro, de acordo com a coperação, sofreu ferimentos leves e foi levado ao hospital. Já o motociclista não apresentou lesões. Não há detalhes sobre os moradores da residência.

Caminhonete atinge casa às margens da BR 101 em Sooretama
Caminhonete atinge casa às margens da BR 101 em Sooretama Redes sociais
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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Trânsito

Terceira Ponte terá interdição parcial para corrida neste domingo

Publicado em 12/06/2026 às 17:19

A Terceira Ponte terá interdição parcial no sentido Vitória x Vila Velha durante a Corrida da Escola de Aprendizes-Marinheiros do Espírito Santo (Eames)no próximo domingo (14), entre 6h e 9h. 


Durante a prova, duas das três pistas serão destinadas aos atletas, enquanto uma permanecerá aberta para a circulação de veículos.


A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) orienta os motoristas a programarem seus deslocamentos com antecedência e a seguirem a sinalização no local.

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Vigilantes têm armas e coletes roubados na Estação Leopoldina, em Vila Velha

Supermercado, mercado, comida, inflação dos alimentos

Inflação cai na Grande Vitória, mas conta do supermercado ainda pesa no bolso

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Criminosos armados

Vigilantes têm armas e coletes roubados na Estação Leopoldina, em Vila Velha

Publicado em 12/06/2026 às 16:40
Estação Leopoldina, em Argolas, Vila Velha, foi alvo de assaltantes Vitor Jubini

Dois homens armados renderam os vigilantes da Estação Leopoldina, no bairro Argolas, em Vila Velha, na manhã desta sexta-feira (12) e roubaram armas e coletes dos profissionais. Reinaugurado em 2024, após 20 anos do fechamento, o espaço atualmente funciona como um centro pedagógico e cultural.


Os criminosos que abordaram os dois vigilantes estavam a bordo de uma motocicleta e, segundo relato feito pelas vítimas à Polícia Militar, eles portavam uma submetralhadora caseira.


“A dupla roubou das vítimas um revólver calibre 38 com 11 munições, um revólver calibre 38 com 12 munições, dois coletes balísticos e um celular. Um dos vigilantes relatou que foi agredido na cabeça, porém não precisou de atendimento médico. Ninguém foi detido”, detalhou a Polícia Militar por meio de nota.


A Guarda Municipal de Vila Velha também foi acionada, mas, quando os agentes chegaram, uma viatura da Polícia Militar já estava atendendo a ocorrência.

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Caroline Freitas

Repórter / [email protected]
Caroline Freitas
Em Aracruz

OAB aciona Corregedoria após denúncia de agressão a advogado no ES

Publicado em 12/06/2026 às 16:36

A Ordem dos Advogados do Brasil no Espírito Santo (OAB/ES) pediu à Corregedoria da Polícia Militar a apuração de uma denúncia de agressão contra um advogado dentro da Delegacia de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na quinta-feira (11).


Segundo a OAB/ES, o advogado, de 41 anos, acompanhava um cliente na delegacia quando foi abordado por um policial militar que teria adotado uma postura agressiva. Conforme o relato do denunciante, o PM o agarrou pelo pescoço, apertou seus braços e mãos e rasgou o terno que ele usava. De acordo com o advogado, uma bolsa onde guardava documentos foi retirada à força e ele também teria sido pressionado a entregar o celular.


A reportagem procurou a Polícia Militar para comentar a denúncia e o pedido de investigação da OAB/ES. A corporação informou que o caso será apurado pela Corregedoria. 

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
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