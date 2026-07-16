Acidente na BR 259, em Colatina, deixa dois mortos e um homem ferido

Um casal morreu e um homem foi hospitalizado após uma colisão entre um caminhão e um carro em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. O acidente ocorreu no km 70 da BR-259, na altura do distrito de Itapina, na manhã desta quinta-feira (16).





Segundo o Corpo de Bombeiros, as duas mortes ocorreram no local. A terceira vítima, um homem de 36 anos, ficou presa às ferragens do carro. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o sobrevivente foi resgatado pelos bombeiros e encaminhado em viatura ao Hospital Estadual Sílvio Ávidos.





Os corpos das duas vítimas fatais foram levados à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina.