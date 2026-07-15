Acidente na BR 259 deixa três pessoas feridas em Baixo Guandu

Um acidente entre dois carros deixou três pessoas feridas na BR 259, em Baixo Guandu, na Região Noroeste do Espírito Santo, nesta quarta-feira (15). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão ocorreu na Ponte Fontenelle.





Os feridos são um homem de 48 anos, uma mulher de 42 e uma criança de 11. A PRF não informou em qual dos veículos as vítimas estavam.





Os dois adultos foram socorridos para o Hospital Silvio Avidos, em Colatina. Já a criança foi encaminhada para um pronto atendimento da região.