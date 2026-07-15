AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Acidente na BR 259 deixa três pessoas feridas em Baixo Guandu
Estradas

Acidente na BR 259 deixa três pessoas feridas em Baixo Guandu

Criança de 11 anos está entre as vítimas. Colisão entre carros aconteceu na Ponte do Fontenelle

Publicado em 15 de Julho de 2026 às 17:49

Ana Muniz

Ana Muniz

Publicado em 

15 jul 2026 às 17:49
Colisão frontal entre dois carros resultou em três vítimas.
Colisão frontal entre dois carros resultou em três vítimas. Leitor A Gazeta

Um acidente entre dois carros deixou três pessoas feridas na BR 259, em Baixo Guandu, na Região Noroeste do Espírito Santo, nesta quarta-feira (15). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão ocorreu na Ponte Fontenelle.


Os feridos são um homem de 48 anos, uma mulher de 42 e uma criança de 11. A PRF não informou em qual dos veículos as vítimas estavam.


Os dois adultos foram socorridos para o Hospital Silvio Avidos, em Colatina. Já a criança foi encaminhada para um pronto atendimento da região.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Centro de Desenvolvimento da CBF, no Espírito Santo, será inaugurado no fim de julho
Flávio Bolsonaro com Mourão, o Sicário de Daniel Vorcaro
Site publica foto de Flávio Bolsonaro com Sicário de Daniel Vorcaro
Câncer de boca
Os principais sinais de alerta sobre o câncer de boca

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados