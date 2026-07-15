Circuito gastronômico movimenta o Norte do ES com pratos a R$ 35

Valorizar a culinária de um território é também uma forma de preservar sua memória: com esse objetivo, entra em cena em quatro restaurantes de Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, o Circuito Gastronômico POCAR.





Parte integrante do POCAR Festival de Cultura 2026, cuja programação reúne na cidade barrense mais de 50 atrações gratuitas, de 30 de julho a 2 de agosto, o circuito convida o público a experimentar pratos inéditos. Todos eles estão à venda nas casas participantes por um preço único e acessível, R$ 35.