Circuito gastronômico movimenta o Norte do ES com pratos a R$ 35

Valorizar a culinária de um território é também uma forma de preservar sua memória: com esse objetivo, entra em cena em quatro restaurantes de Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, o Circuito Gastronômico POCAR.
Parte integrante do POCAR Festival de Cultura 2026, cuja programação reúne na cidade barrense mais de 50 atrações gratuitas, de 30 de julho a 2 de agosto, o circuito convida o público a experimentar pratos inéditos. Todos eles estão à venda nas casas participantes por um preço único e acessível, R$ 35.
R$ 35
Preço dos pratos do circuito gastronômico POCAR
Casarão do Cais, Restaurante do Pintinho, Casarão da Barra e Resenha Beer são os estabelecimentos que desenvolveram receitas inspiradas na temática “Terra e Mar”, tendo como ponto de partida ingredientes produzidos por agricultores familiares, comunidades quilombolas e pescadores artesanais do Sapê do Norte.
O resultado é um roteiro gastronômico que aproxima o público dos sabores, dos modos de produção e das histórias que moldam a identidade cultural da região.
Conheça os pratos do circuito:
- Maré & Memórias do Sapê - Criado pelo Restaurante do Pintinho, o prato nasce das lembranças da cozinheira Marinete. O tradicional refogado de maxixe, preparado com leite de coco, é servido com camarão ou pescadinha fritos e farofa de dendê. O maxixe vem dos quintais das comunidades quilombolas da região, enquanto os pescados são provenientes da costa barrense. A receita celebra a cozinha de família e o encontro entre as tradições agrícolas e pesqueiras que fazem parte da história do município. Onde encontrar: Restaurante do Pintinho, localizado na Avenida Atlântica, s/n, Guaxindiba.
- Barquinha da Terra com Camarão - A banana-da-terra cultivada por Walquíria, no Sítio Sonho Meu, em Itaúnas, encontra o camarão fornecido pelo pescador Kaká, que atua na costa de Conceição da Barra. O resultado é uma banana-da-terra assada, recheada com moquequinha de camarão e requeijão cremoso gratinado. A receita simboliza o encontro entre duas atividades fundamentais para a economia local: a agricultura familiar e a pesca artesanal. Onde encontrar: Casarão do Cais, localizado na Praça do Cais, Centro.
- Velho Manduca - Inspirado por um dos causos populares de Conceição da Barra, o restaurante Casarão da Barra criou o prato Velho Manduca, um escondidinho de camarão sete-barbas com purê de aipim cultivado na comunidade do Angelim, em Itaúnas. A receita une gastronomia e tradição oral ao transformar uma lenda conhecida pelos moradores em uma experiência à mesa, valorizando ingredientes produzidos no próprio território. Onde encontrar: Casarão da Barra. Rua 23 de Maio, 160, Centro (Beira do Rio).
- Sabores do Quilombo - Criada em homenagem às comunidades quilombolas do Sapê do Norte, a receita contém tilápia adquirida nas peixarias de Conceição da Barra e aipim produzido por agricultores locais. Sua combinação dos ingredientes celebra a relação entre o trabalho na terra, a abundância das águas e os conhecimentos preservados por gerações. Onde encontrar: Resenha Beer. Avenida Pau Brasil, 4, Cohab.
Programação do POCAR Festival de Cultura 2026:
QUINTA - FEIRA (30/07)
Praça da Matriz
- 19h30 - Cortejo da Chegança com: “Palhaço Viralata & Palhaço Cloro - O Riso vai te Pegar”, com Rodrigo Robleño e Diego Gamarra
- Jongo de São Cosme e Damião
- Jongo de Nossa Senhora Aparecida
- Banda Pôr do Sol
- Barroco Jazz Band e artistas convidados
Beira do Cais
- 20h - Cerimônia de abertura e espetáculo de dança “Ilê de Oxóssi”, da Escola de Artes do Instituto Cultural Tambor de Raiz
- 23h59 - Show “Forró da Lú: no rastro da onça Caetana
Palco PETROBRAS
- 20h30 - Show “El Baile de Claudia Manzo”, com Claudia Manzo
- 22h - Show “Hemaidam e Banda”
- Tenda Teatro Kirikerê
- 23h - Show “Rock Afrogressivo”, com Banda Galanga
SEXTA - FEIRA (31/07)
Feira da Praça São Pedro
- 9h - Espetáculo Teatral “As Fantásticas Histórias Mágicas”, com Vitor Passarim
- 10h - “Literatura a Quilo” - Editora Cousa
- 10h30 -”Ajuntamento de Sanfona, Viola e Pandeiro Mestre Mirtinho”
- ABLA - Academia de Letras e Artes de Conceição da Barra
- 16h30 - Espetáculo Teatral “Tropeço”, Tato Criação Cênica
Beira do Cais
- 16h - Show “Ronnie Silveira, Vitu & Moreati”
- 17h30 - Show com “Tacho Trio”
Praça da Matriz
- 18h - Espetáculo Teatral “Pequenos Baobás”, da Escola de Artes do Instituto Cultural Tambor de Raiz
Tenda Teatro Kirikerê
- 19h - Espetáculo Teatral “Espiral Brinquedo Meu”, com Helder Vasconcelos
- 20h30 - Show “Sérgio Pererê e Quinteto”
- 1h - Show “Fogumano convida Mariana Aydar”
Palco PETROBRAS
- 19h30 - Show "Santo Forte”, com Silvia Gomes
- 22h - Concerto “Orquestra da Quebrada” convida Lazzo Matumbi e Gabi Guedes
- 23h45 - Show com Jauperi e Banda
SÁBADO (01/08)
Em frente à Kabana Kaique
- 11h - Espetáculo teatral “ Batuque, Canto e Viola”, Cia. Boca do Lixo
Tenda Teatro Kirikerê
- 13h - Palestra “Educação Antirracista”, com Bárbara Carine
- 19h - Espetáculo teatral “MACACOS”, com Clayton Nascimento - Cia. do Sal
Palco PETROBRAS
- 16h - Show “Miudinho”, com Grupo Triii
- 17h20 - Cortejo com Barroco Jazz Band
Praça da Matriz
- 17h30 - Espetáculo circense “Circo do Só Eu”, Barracão Teatro
- 19h30 - Mostra de Cinema - “Ticumbi”, de Apoena Medeiros - 50’
Praça PETROBRAS
- 20h - Cortejo com a “Banda Pôr do Sol”
- 22h - Show “Música Ancestral Contemporânea”, Luccas Martins convida Amaro Freitas e Quarteto Zuri
- Cortejo com Barroco Jazz Band
- 23h30 - Show “Palavras para Colorir o Céu”, com Cordel do Fogo Encantado
Beira do Cais
- 1h - Show Banda Agitus
DOMINGO (02/08)
Próximo à kabana Kaique
- 11h - Espetáculo circense “DizemCana”, Cia. Pé de Cana
- 11h50 - Cortejo com Barroco Jazz Band
Restaurante do Pintinho
- 12h - Lançamento dos Livros: “Causos de Brasêro”, de Marcelino Xibil e “Akenda Mbani” e “É Agora José!”, de Rosana Mont’Alverne - Editora Aletria.
- Show “Novos Caminhos”, com Igor Souza e Ian Coury
- Dança dos Guerreiros Tupinikim, da Aldeia Caieiras Velha
- Roda de samba “Moro na Roça, Iaiá”, com Fernando Procópio
- “Ajuntamento POCAR”
CIRCUITO GASTRONÔMICO POCAR
Quando: até 2 de agosto de 2026, como parte da programação do POCAR Festival de Cultura
Onde: nos restaurantes Casarão do Cais, Restaurante do Pintinho, Casarão da Barra e Resenha Beer, localizados em Conceição da Barra
Preço dos pratos: R$ 35, à venda nos restaurantes participantes
Mais informações: @pocarfestival.