Feira de vinhos no ES terá vinícolas internacionais e rótulos de 16 países

Muito aguardada pelos apreciadores de vinho, a 16ª edição da ExpoVinhos Vitória já tem data para acontecer em 2026. Nos dias 29 e 30 de julho, a feira vai transformar o Clube Álvares Cabral, na Capital, em um grande circuito internacional de degustação, reunindo mais de 1.400 rótulos de 16 países.
Considerado o segundo período de maior venda de vinhos no Espírito Santo, atrás apenas das festas de fim de ano, o evento acontece no formato wine tasting, em que o visitante recebe uma taça na entrada para degustar livremente os rótulos apresentados pelos expositores. A venda de ingressos está sendo feita pelo site Já Credenciei.
“A ExpoVinhos transforma Vitória em um roteiro internacional do vinho. Em poucos passos, os profissionais do setor e apreciadores poderão descobrir novos rótulos, conversar diretamente com produtores e especialistas, fechar negócios e explorar diferentes culturas por meio de uma das bebidas mais antigas da humanidade”, explica um dos organizadores da feira, José Olavo Médici Macedo.
Vinícolas estreantes
O evento vem com novidades este ano. A estreia internacional fica por conta da Adega Mãe, uma das vinícolas mais modernas de Portugal e referência em enoturismo na região de Lisboa, e do Grupo Bacalhôa, um dos mais tradicionais grupos vitivinícolas portugueses, reconhecido por unir produção de vinhos, patrimônio histórico, arte e experiências enoturísticas, com exportações para mais de 60 países.
Representando o Brasil, a Vinícola Peterlongo apresenta sua tradição na produção de espumantes pelo método tradicional, enquanto a Adega Garden leva ao evento sua curadoria de vinhos nacionais e importados. A gastronomia também ganha reforço com a estreia da Queijos Lejane, que apresentará harmonizações com queijos artesanais durante a feira.
Concurso Top Five
A ExpoVinhos também será palco do já tradicional concurso Top Five, que reúne especialistas e sommeliers para avaliar às cegas centenas de rótulos nacionais e internacionais. A premiação reconhece os melhores vinhos nas categorias Tintos, Brancos, Espumantes e Vinhos de Sobremesa, contemplando exemplares do Velho e do Novo Mundo.
A avaliação acontece antes da abertura da feira. Durante o evento, os vinhos vencedores estarão identificados com um selo especial, facilitando sua localização pelos visitantes para degustação e compra.
Cursos e palestras
Para profissionais do setor, a programação da ExpoVinhos inclui um curso que será realizado no Senac Beira-Mar, em Vitória. As atividades serão conduzidas pelo professor e sommelier Franklin Bittencourt que abordará temas como a história, serviço, técnica e abordagem de vendas do vinho. A formação é voltada exclusivamente para quem atua no setor como garçons, maîtres, vendedores, gerentes, dentre outros.
A programação contará com duas palestras de especialistas internacionais exclusivas para os inscritos na feira. Na quinta-feira (29), o convidado será Osvaldo Amado, referência da vitivinicultura portuguesa e internacional. Já na sexta-feira (30), será a vez de Diogo Lopes, um dos principais nomes da nova geração de enólogos de Portugal. As apresentações acontecem no auditório da feira às 19h.
EXPOVINHOS VITÓRIA - 16ª EDIÇÃO
Quando: 29 e 30 de julho de 2026, das 18h às 23h
Onde: Clube Álvares Cabral. Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2.100, Bento Ferreira, Vitória
Inscrições: https://www.jacredenciei.com.br/e/expovinhos2026
Mais informações: @vitoriaexpovinhos.