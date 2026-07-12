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Em julho

Feira de vinhos no ES terá vinícolas internacionais e rótulos de 16 países

ExpoVinhos chega à 16ª edição em Vitória com degustações, palestras e o já tradicional concurso Top Five
Da Redação*

Da Redação*

Publicado em 12 de Julho de 2026 às 08:00

Taça de vinho tinto
Feira terá 1.400 rótulos de 16 países. Foto:
 NatashaPhoto/Shutterstock

Muito aguardada pelos apreciadores de vinho, a 16ª edição da ExpoVinhos Vitória já tem data para acontecer em 2026. Nos dias 29 e 30 de julho, a feira vai transformar o Clube Álvares Cabral, na Capital, em um grande circuito internacional de degustação, reunindo mais de 1.400 rótulos de 16 países. 


Considerado o segundo período de maior venda de vinhos no Espírito Santo, atrás apenas das festas de fim de ano, o evento acontece no formato wine tasting, em que o visitante recebe uma taça na entrada para degustar livremente os rótulos apresentados pelos expositores. A venda de ingressos está sendo feita pelo site Já Credenciei.


“A ExpoVinhos transforma Vitória em um roteiro internacional do vinho. Em poucos passos, os profissionais do setor e apreciadores poderão descobrir novos rótulos, conversar diretamente com produtores e especialistas, fechar negócios e explorar diferentes culturas por meio de uma das bebidas mais antigas da humanidade”, explica um dos organizadores da feira, José Olavo Médici Macedo.

Vinícolas estreantes 

O evento vem com novidades este ano. A estreia internacional fica por conta da Adega Mãe, uma das vinícolas mais modernas de Portugal e referência em enoturismo na região de Lisboa, e do Grupo Bacalhôa, um dos mais tradicionais grupos vitivinícolas portugueses, reconhecido por unir produção de vinhos, patrimônio histórico, arte e experiências enoturísticas, com exportações para mais de 60 países.


Representando o Brasil, a Vinícola Peterlongo apresenta sua tradição na produção de espumantes pelo método tradicional, enquanto a Adega Garden leva ao evento sua curadoria de vinhos nacionais e importados. A gastronomia também ganha reforço com a estreia da Queijos Lejane, que apresentará harmonizações com queijos artesanais durante a feira.

Evento acontecerá no formato wine tasting, com degustação nos estandes. Foto:
 Acervo/ExpoVinhos

Concurso Top Five

A ExpoVinhos também será palco do já tradicional concurso Top Five, que reúne especialistas e sommeliers para avaliar às cegas centenas de rótulos nacionais e internacionais. A premiação reconhece os melhores vinhos nas categorias Tintos, Brancos, Espumantes e Vinhos de Sobremesa, contemplando exemplares do Velho e do Novo Mundo.


A avaliação acontece antes da abertura da feira. Durante o evento, os vinhos vencedores estarão identificados com um selo especial, facilitando sua localização pelos visitantes para degustação e compra.

Cursos e palestras

Para profissionais do setor, a programação da ExpoVinhos inclui um curso que será realizado no Senac Beira-Mar, em Vitória. As atividades serão conduzidas pelo professor e sommelier Franklin Bittencourt que abordará temas como a história, serviço, técnica e abordagem de vendas do vinho. A formação é voltada exclusivamente para quem atua no setor como garçons, maîtres, vendedores, gerentes, dentre outros.


A programação contará com duas palestras de especialistas internacionais exclusivas para os inscritos na feira. Na quinta-feira (29), o convidado será Osvaldo Amado, referência da vitivinicultura portuguesa e internacional. Já na sexta-feira (30), será a vez de Diogo Lopes, um dos principais nomes da nova geração de enólogos de Portugal. As apresentações acontecem no auditório da feira às 19h.

Feira Vitória ExpoVinhos
Cursos para profissionais do serviço de vinhos são um atrativo da feira. Foto:
 Acervo/Vitória ExpoVinhos

EXPOVINHOS VITÓRIA - 16ª EDIÇÃO

Quando: 29 e 30 de julho de 2026, das 18h às 23h

Onde: Clube Álvares Cabral. Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2.100, Bento Ferreira, Vitória

Inscrições: https://www.jacredenciei.com.br/e/expovinhos2026

Mais informações: @vitoriaexpovinhos.

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