Feira de vinhos no ES terá vinícolas internacionais e rótulos de 16 países

Muito aguardada pelos apreciadores de vinho, a 16ª edição da ExpoVinhos Vitória já tem data para acontecer em 2026. Nos dias 29 e 30 de julho, a feira vai transformar o Clube Álvares Cabral, na Capital, em um grande circuito internacional de degustação, reunindo mais de 1.400 rótulos de 16 países.





Considerado o segundo período de maior venda de vinhos no Espírito Santo, atrás apenas das festas de fim de ano, o evento acontece no formato wine tasting, em que o visitante recebe uma taça na entrada para degustar livremente os rótulos apresentados pelos expositores. A venda de ingressos está sendo feita pelo site Já Credenciei.





“A ExpoVinhos transforma Vitória em um roteiro internacional do vinho. Em poucos passos, os profissionais do setor e apreciadores poderão descobrir novos rótulos, conversar diretamente com produtores e especialistas, fechar negócios e explorar diferentes culturas por meio de uma das bebidas mais antigas da humanidade”, explica um dos organizadores da feira, José Olavo Médici Macedo.