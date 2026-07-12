Influenciador Marco Túlio Davi relembra visita inesperada a Cachoeiro de Itapemirim e conta planos para o futuro

POV. Provavelmente você deve ter visto algum tipo de vídeo assim, como um garçom da geração Z, o amigo com miopia que se recusa a usar óculos, se genro fosse sincero na hora de conhecer o sogro… e outras situações cômicas.





E o influenciador Marco Túlio Davi é um dos nomes mais conhecidos nesse estilo. Com mais de 4 milhões de seguidores no Instagram, ele conquistou o público da rede social por unir os vídeos de humor com outros conteúdos de lifestyle. Agora, mesmo atuando em seus vídeos, o ator mineiro vai começar uma nova fase, dessa vez em projetos audiovisuais.





Recentemente, Marco Túlio conversou com o HZ sobre sua carreira e seus novos projetos.