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Entrevista

Influenciador Marco Túlio Davi relembra visita inesperada a Cachoeiro de Itapemirim e conta planos para o futuro

Influenciador mineiro conversou com HZ e contou detalhes sobre sua relação com o ES e planos no ramo da dramaturgia
Felipe Pinheiro

Felipe Pinheiro

Publicado em 12 de Julho de 2026 às 10:00

Influenciador, que começou na carreira bancária, agora migra para universo audiovisual
Influenciador, que começou na carreira bancária, agora migra para universo audiovisual Reprodução Instagram @demmacedo

POV. Provavelmente você deve ter visto algum tipo de vídeo assim, como um garçom da geração Z, o amigo com miopia que se recusa a usar óculos, se genro fosse sincero na hora de conhecer o sogro… e outras situações cômicas.


E o influenciador Marco Túlio Davi é um dos nomes mais conhecidos nesse estilo. Com mais de 4 milhões de seguidores no Instagram, ele conquistou o público da rede social por unir os vídeos de humor com outros conteúdos de lifestyle. Agora, mesmo atuando em seus vídeos, o ator mineiro vai começar uma nova fase, dessa vez em projetos audiovisuais.


Recentemente, Marco Túlio conversou com o HZ sobre sua carreira e seus novos projetos.

Relação com o ES

Sobre sua relação com o Espírito Santo, Marco Túlio contou uma história inusitada da sua primeira visita ao estado, que aconteceu ano passado. A convite inesperado de uma amiga influenciadora, o ator veio a Cachoeiro de Itapemirim para conhecer a cidade em um bate volta, mas revela que tem interesse de voltar às terras capixabas.

Eu queria voltar com mais tempo, até porque Guarapari é conhecida como a praia dos mineiros, né. Eu não conheço o litoral capixaba, mas eu tenho muita vontade

Marco Túlio Davi Influenciador

Da administração à atuação

Mesmo com a carreira marcada pela atuação, sua primeira formação é na administração. Formado na federal de Uberlândia, o influenciador chegou a trabalhar no mercado financeiro como gerente bancário. 


E mesmo vivendo um período confortável de sua vida, o comodismo da profissão impossibilitava o mineiro de explorar seu lado criativo. Por isso, quando decidiu largar sua carreira financeira para se aventurar na criação de conteúdo, precisou se adaptar nesse novo mundo.

Quando eu entro na internet, é outro cenário.  Tive que aprender que a criação de conteúdo envolve algoritmo, filmagens, timing, luz, equipamentos, figurino. Meu maior desafio foi entender cada rede social em sua particularidade

Marco Túlio Davi Influenciador

Marco comenta que sua relação com a arte sempre existiu, muito antes da administração entrar em sua vida. Ele relembra que foi na infância que a paixão pela atuação surgiu, começando por uma brincadeira de imitar os atores de novela, anotando as falas dos personagens e fingindo atuar junto de seus primos. 


Mesmo com a profissionalização na área vindo anos depois, aos 28 anos, seu amor pela arte continuou durante seus anos no mercado financeiro.


Agora que o mineiro se consolidou na criação de conteúdo, ele pretende expandir seus horizontes no audiovisual. Quando perguntado sobre o que ele deseja mostrar ao seu público, o influenciador comenta que busca se mostrar como pessoa pessoal, como lifestyle, e seu outro lado como comunicador.

Eu quero mostrar muito a minha capacidade de comunicação, o meu lado comunicativo, entrevistador, e meu lado pessoal também, porque geralmente eu estou muito exposto, mas de forma atrelada aos meus personagens, eu meio que estou escondido atrás dos personagens

Marco Túlio Davi Influenciador

Para seus futuros projetos, o influenciador comenta que além de continuar com os estudos para o audiovisual, ele pretende focar também no seu lado apresentador. O artista já marcou presença no Circuito Sertanejo, um dos maiores festivais de sertanejo no Brasil apresentando algumas etapas, e também de palestras, como o Influence Summit.

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