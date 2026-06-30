No ES, Rita Batista elogia o carnaval capixaba, fala da moqueca e detalha nova fase em "A Nobreza do Amor"

Direto do reino de Batanga, Ladisa desembarcou em terras capixabas. A atriz e apresentadora Rita Batista esteve no Espírito Santo na última semana para o evento “Todas Elas”, em homenagem aos 20 anos da Lei Maria da Penha, que aconteceu no auditório da Rede Gazeta às 15h30.





Antes do evento, a atriz conversou com o HZ e compartilhou um pouco do processo de construção de sua personagem, as aprendizagens da atuação e suas memórias no estado capixaba. Rita vive a personagem Ladisa na novela das 18h, “A Nobreza do Amor”, da TV Globo. Uma guerreira que faz parte de um movimento de resistência ao tirano Jendal (Lázaro Ramos), no reino fictício africano de Batanga.