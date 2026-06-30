No ES, Rita Batista elogia o carnaval capixaba, fala da moqueca e detalha nova fase em "A Nobreza do Amor"

Direto do reino de Batanga, Ladisa desembarcou em terras capixabas. A atriz e apresentadora Rita Batista esteve no Espírito Santo na última semana para o evento “Todas Elas”, em homenagem aos 20 anos da Lei Maria da Penha, que aconteceu no auditório da Rede Gazeta às 15h30.
Antes do evento, a atriz conversou com o HZ e compartilhou um pouco do processo de construção de sua personagem, as aprendizagens da atuação e suas memórias no estado capixaba. Rita vive a personagem Ladisa na novela das 18h, “A Nobreza do Amor”, da TV Globo. Uma guerreira que faz parte de um movimento de resistência ao tirano Jendal (Lázaro Ramos), no reino fictício africano de Batanga.
Da comunicação para a atuação
Rita começou sua carreira na televisão como comunicadora e jornalista. Ela integrou o time de apresentadores do programa matinal “É de Casa!”, ficando até 2025, quando saiu para seguir com uma paixão antiga, a atuação. Fazendo sua estreia na dramaturgia, a atriz comenta que embora atuar seja uma outra forma de comunicar, o processo está sendo completamente novo e fascinante.
Apesar de estar há 22 anos na frente da câmera, é um novo jeito. A gente não olha pra câmera, a câmera passa por nós, a gente tá dando vida a uma outra pessoa, criando uma personagem, criando uma ambiência para aquela história
Rita Batista Atriz e comunicadora
A atriz também comentou sua paixão pela trama da novela. Embora o reino de Batanga seja fictício, Rita compartilhou seu orgulho de estar em uma história que une a África ao Brasil, principalmente ao Nordeste (região natal da artista, que nasceu na Bahia).
O elenco é outro destaque para a baiana. Segundo ela, sua recepção em sua nova carreira foi bastante positiva por seus colegas de Batanga. Ela comenta que o entrosamento ficou mais fácil por ter “entrevistado um bocado de gente” que atua na novela quando ainda atuava apenas como jornalista.
Ladisa e Rita: O que as conecta?
Quando perguntada sobre o que sua personagem compartilhava com ela, Rita foi assertiva na resposta: a busca por justiça.
Ela (Ladisa) tem uma sede de justiça igual a minha. Ela tem uma consciência social e de justiça social que é muito semelhante à minha, obviamente, em diferentes cenários. Ela na época de 1920, e eu aqui em 2026
Rita Batista Atriz e comunicadora
Outra semelhança é o idealismo de ambas, que mesmo em adversidades, para a atriz, as duas buscam os melhores pensamentos e soluções para resolver seus problemas.
Agora sobre as diferenças, a artista se distancia de Ladisa em suas personalidades. “Ladisa ri muito pouco, já eu sou do riso aberto o tempo todo. Ela é mais discreta, em tons terrosos, já você pode me descrever como espalhafatosa, cheia de coisas”, brinca Rita.
De Batanga ao ES: Rita no estado capixaba
Apesar de sua visita para a palestra, essa não é a primeira vez de Rita Batista no Espírito Santo. Quando perguntada sobre sua relação com o ES, a atriz baiana comentou que uma das suas primeiras memórias marcantes veio de quando participou da cobertura do carnaval capixaba, e se espantou ao perceber que as festas do estado acontecem uma semana antes do restante do país.
Eu não sabia que vocês eram tão festeiros assim. Alguém que faz o carnaval antes para depois aproveitar o carnaval do resto do país é porque gosta muito de festa. Então eu fiquei surpreendida logo com isso
Rita Batista Atriz e comunicadora
E por falar de uma atriz baiana em terras capixabas, ela também usou o momento para falar até da clássica rivalidade entre as moquecas. “Naquela época não conhecia a moqueca capixaba, só tinha ouvido falar dela e das rivalidades, mas eu pensava: ‘Gente, mas como é que é essa moqueca sem dendê? Nem leite de coco?’” brinca a artista, mas no final ela admite que adorou o prato mesmo com as diferenças da versão baiana.
Rita também comenta sobre como ficou impressionada com a diversidade em geral do Espírito Santo. A comunicadora se surpreendeu com a mistura cultural que o ES tem, formado por influência indígena e africana, além da variedade geográfica com praias, serras e rochas.
É muito Brasil dentro de um lugar só. Às vezes a gente fica falando só das capitais, né? Mas tem um bocado de lugar, tem 78 municípios pra gente explorar
Rita Batista Atriz e comunicadora